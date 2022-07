Com o olhar voltado para entender as oportunidades de carreira e as atualizações do mercado pós-pandemia, o Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) estará presente na 32ª Expo Usipa, que acontece entre os dias 20 e 23 de julho, em Ipatinga. A Instituição marca presença na maior exposição da indústria, comércio e de prestação de serviços do leste mineiro, apresentando duas ferramentas de soluções estratégicas para o setor empresarial: o Laboratório de Inovação e Soluções Unileste (Unilab) e a Plataforma de Carreira.

O Unilab permite que pequenas, médias e grandes empresas, públicas ou privadas, cadastrem gratuitamente situações-problemas nos campos da gestão, produção e prestação de serviços para resoluções estratégicas a partir do conhecimento científico. Cada demanda é avaliada e, uma vez acatada uma equipe composta por professores, pesquisadores, universitários e demais profissionais do Unileste, estuda, pesquisa, analisa e propõe soluções estratégicas. Além disso, também possibilita aos estudantes envolvidos a aprendizagem a partir de demandas e situações reais, aproximando o acadêmico ao mundo do trabalho e das necessidades do mercado.

Já a Plataforma de Carreira oferece aos estudantes, desenvolvimento profissional totalmente integrado às melhores oportunidades de ingresso no mundo profissional e, às empresas de diferentes segmentos, encontrar profissionais qualificados para vagas de estágio, trainees e efetivas, bem como divulgar suas oportunidades para a base de talentos do Unileste e de outras instituições de ensino.

Na plataforma é possível criar o currículo do futuro, de acordo com as competências de cada graduação, área de atuação, e fazer a orientação de carreira de maneira on-line, considerando os conhecimentos, habilidades, atitudes e potencial de empregabilidade de cada candidato. A ferramenta também disponibiliza informações sobre processos seletivos, profissões, carreiras, teste de perfil profissional e capacitações em Soft Skills por meio das Trilhas de Aprendizagem.

Além disso, a Instituição leva para o estande informações sobre os cursos de graduação presencial; graduação e pós-graduação a distância; bolsas de estudo, financiamentos e benefícios, entre outros.

COMO EMPRESAS PODEM CADASTRAR OPORTUNIDADES NA PLATAFORMA DE CARREIRAS?

Basta acessar o site unileste.catolica.edu.br, aba “Plataforma de Carreira”, e cadastrar as informações da empresa, como nome fantasia, razão social, CNPJ, entre outros. O processo é simples, intuitivo, rápido e gratuito. Após a conclusão do cadastro será possível publicar uma vaga e/ou filtrar os estudantes usando os parâmetros do perfil comportamental e personalidade de forma prática, além de se conectar a outras bases de talentos na Plataforma.

Serviços:

UNILAB e Plataforma de Carreira

Cadastro de situações-problemas: unileste.catolica.edu.br/unilab

Cadastro de processos seletivos ofertados por empresas: https://workability.worka.love/#/empresas/cadastro/unileste