O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) completou, na última sexta-feira (1º), 53 anos de fundação, dedicados à missão de promover a formação contínua de cidadãos por meio da educação superior. A instituição, que cresceu com o Vale do Aço, contribui ativamente para o desenvolvimento das pessoas e das comunidades onde está inserida com diversas atividades socioeducativas, culturais e de apoio à saúde.

Para o reitor, Dr. Genésio Zeferino, a instituição tem muitos motivos para comemorar. “Nestes 53 anos, ações de ensino, pesquisa e de extensão foram colocadas no centro das nossas atividades, fortalecendo a atuação educacional no ensino superior e confessional do Unileste. Temos ressignificado diariamente o nosso papel enquanto instituição de aprendizagem para podermos seguir transformando, significativamente, as nossas comunidades, impactando positivamente o desenvolvimento humano e social de toda a nossa região”, celebra.

QUALIDADE NO ENSINO RECONHECIDA

Ao exercer, desde a sua fundação em 1969, pela Congregação Padres do Trabalho, a responsabilidade socioambiental, pautada nos valores éticos, cristãos e humanísticos, o Unileste consagrou-se como a maior e melhor instituição de ensino superior do Vale do Aço e um dos melhores Centros Universitários do estado de Minas Gerais, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Ranking do Guia do Estudante e o Ranking Universitário da Folha de São Paulo.

Com um currículo pedagógico que transcende a formação profissional e se renova sempre, o Unileste se adapta às diversas realidades e coloca o estudante no centro da aprendizagem. Incentiva a iniciação científica, a pesquisa, a extensão e programas de intercâmbio, bem como fomenta a integração entre as dimensões: econômica, social e ambiental, por meio de seus programas e políticas institucionais de desenvolvimento social e de respeito aos valores culturais.

“Acreditamos que a formação educacional deve ser completa, ou seja, promover o desenvolvimento de habilidades, atitudes, competências, virtudes e de valores humanos. Graças ao trabalho em equipe, à nossa capacidade de inovação e o empenho para atender às novas demandas do mundo do trabalho, o Unileste já formou mais de 26 mil profissionais, capazes de promover mudanças necessárias nas mais diversas áreas e mercados”, destaca Genésio.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Para garantir aprendizagem efetiva aos estudantes e expandir as possibilidades de acesso a serviços importantes para o dia a dia, o Unileste oferece atendimentos e atividades em diversas áreas: de assessoria e orientação jurídica, empreendedorismo, gestão e negócios, contabilidade, saúde, saúde animal, capacitação em educação, esporte e cultura, entre outros, à comunidade da Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA).

“Há 53 anos, o Unileste, estimula os acadêmicos a exercitarem a responsabilidade social, a inclusão, a pastoralidade e a vivenciarem, na prática, os conhecimentos adquiridos com a teoria. Nosso objetivo é formar profissionais competentes e qualificados para o mundo do trabalho e para a sociedade, aptos a compreender e atender as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidades, através das atividades inerentes ao exercício profissional”, conclui o reitor.