A Univaço, que abriga o curso de medicina em Ipatinga, completa 25 anos de existência. Como presente para a comunidade acadêmica e para a sociedade de Ipatinga e Região Metropolitana do Vale do Aço, entregou um novo ambulatório e um centro de simulação em saúde. O ambulatório possui 28 consultórios médicos e quatro salas para pequenas cirurgias. A instituição oferece atendimentos em diversas áreas e procedimentos cirúrgicos. Já o centro de simulação em saúde possui cinco salas de habilidades e quatro salas de simulação.

Contribuindo de forma eficaz para a saúde de Ipatinga e região, o espeço recebe em torno de 2.500 pacientes no mês, para os diversos serviços prestados. O ambulatório será regulado pelo sistema municipal de saúde e todas as consultas serão gratuitas e encaminhadas pela rede de saúde.

Além do atendimento gratuito ao público, o espaço também é dedicado para a aprendizagem prática dos estudantes, que realizam atividades nos laboratórios de Habilidades e Simulação Realística, situado no terceiro andar do prédio

A coordenadora do curso de Medicina, Mariana Furtado, fala sobre a importância do espaço para a formação dos alunos: “O laboratório de Habilidades e Simulação permite que os alunos obtenham a desenvoltura necessária antes de colocar em prática junto ao paciente. Agora esse espaço é em conjunto ao ambulatório, isso faz com que eles já tenham um contato ainda maior com o ambiente de atendimento aos pacientes”.

JORNADA ACADÊMICA – CONGRESSO MÉDICO

Em continuidade às celebrações de 25 anos, a Univaço preparou nos dias 18 e 19 de agosto, a XVIII Jornada Acadêmica da Saúde e VIII Congresso de Atualidades Médicas do Vale do Aço, que teve como tema: ‘Medicina do Futuro: inovação, tecnologia e humanização’. Durante os dois dias de evento foram realizadas diversas oficinas, apresentações de trabalhos de alunos/professores, palestrantes externos em busca do aprimoramento científico e atualização de conhecimento.

Aproveitando o evento para expor o trabalho realizado no curso, a aluna Bárbara Mello, estudante do 7° período, apresentou uma pesquisa sobre as doenças Sífilis, Alzheimer e Leishmaniose, e falou sobre a importância de participar de eventos como esse.

“A Jornada me ajudou a desenvolver minhas habilidades em apresentação científica, saber repassar muito trabalho em poucos minutos transmitindo o que realmente é importante, isso é um desafio. Também me aproximou de alguns professores fortalecendo o networking e me fez conhecer profissionais da área” explica Bárbara.

Para o aluno, Lurdiano Freitas, do 3° período, participar da jornada acadêmica foi uma preparação. “É um contato com o que vamos enfrentar fora da faculdade. O carinho que fomos corrigidos, orientados e ensinados me marcou. A experiência da jornada me fez enxergar um mundo de possibilidades além do que minha visão permitia enxergar”.

FESTA 25 ANOS

Encerrando as comemorações a Univaço preparou para seus alunos, funcionários e professores, uma mega festa que aconteceu no Clube Morro do Pilar, no bairro Castelo, em Ipatinga, na última sexta-feira (19).

O diretor-geral da Univaço, professor Vinícius Lana faz uma avaliação do evento: “O ano de 2022 é muito especial para a Univaço. Além de completarmos 25 anos estamos entregando um novo equipamento de saúde que fará a diferença em nossa região. Na nossa perspectiva temos três pilares fundamentais com a entrega deste serviço: 1. Aprimorarmos a formação dos nossos alunos e entregarmos médicos com uma formação mais adequada e preparado para as demandas da população; 2. Com a entrega de 2500 consultas/mês pelo SUS cumprimos um importante papel social de desafogarmos as demandas reprimidas de especialidades médicas na região e; 3. Participaremos objetivamente do processo de educação continuada/permanente dos profissionais de saúde que estão inseridos em nossa região. Com estes três pilares a Univaço assume um importante protagonismo na assistência e na prestação de serviços de saúde em nossa região. É o que objetivamos”, finaliza Lana.