Um trecho da BR-381, entre Antônio Dias e Nova Era está completamente interditado após o estufamento do asfalto. O local fica próximo ao Restaurante Siribi. Não há previsão para a liberação da pista. A orientação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é para que os motoristas procurem rotas alternativas por meio dos aplicativos de trânsito.

Alguns motoristas que transitavam pelo local fizeram vídeos mostrando que o asfalto começou a estufar aos poucos foi cedendo em meio a várias rachaduras.

“Antes da estrada ceder ela começou a mostrar sinais. Por isso, os próprios condutores fecharam o trânsito. Ninguém se feriu. Apenas a estrada cedeu”, explicou Israel Augusto, cabo da Polícia Militar (PM) de Nova Era.

O PM destacou que no sentido Ipatinga é possível buscar rotas alternativas por São Domingos do Prata, Dionísio e Timóteo, com pelo menos 35 km de estrada de chão. “Aqui é um ponto bem complicado. Para quem está indo pelo Vale do Aço, tem rota alternativa que passa dentro da área Vale, na ferrovia, mas como tem a cheia do rio, tem que ver se existe a possibilidade”, destacou o PM que sugeriu outro caminho pelo município de São domingos do Prata. “Pegar a BR-262, passar por um estrada de chão, em direção a Timóteo”, continuou.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já foi notificado.

ROTAS ALTERNATIVAS

Para quem não tem opção, dois desvios são possíveis. Um deles é pela MG-760, a rodovia, no entanto, está em obras e com acesso dificultado. O outro desvio é pela BR-262, em Realeza. O motorista pode seguir pela BR-116, em Carantiga, e continuar pela BR-458. Outro desvio entre o Vale do Aço e João Monlevade é pelas BRs 262 e 116.

Para quem vem de Belo Horizonte ao Vale do Aço, uma outra opção é passar por São Domingos do Prata, Dionísio e Timóteo. São aproximadamente 35 km de estrada de chão. Não é permitido tráfego de carreta nesse trecho informado.