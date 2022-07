O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (18), que perfis em redes sociais e páginas de veículos ligados a deputados federais, senadores, e influenciadores conservadores, estão proibidos de vincular a imagem de Lula ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e ao caso do assassinato do ex-prefeito Celso Daniel.

A decisão assinada nesta segunda foi tomada via Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do qual é presidente em exercício. Moraes diz que há um sentido claro na estratégia destes veículos e páginas ligadas a Bolsonaro. “Há nítida percepção de que as mentiras divulgadas objetivam, de maneira fraudulenta, persuadir o eleitorado a acreditar que um dos pré-candidatos e seu partido, além de terem participaram da morte do ex-prefeito Celso Daniel, possuem ligação com o crime organizado, com o fascismo e com o nazismo, tendo, ainda igualado a população mais desafortunada ao papel higiênico”, escreveu Moraes.

O ministro conclui que o sensacionalismo e a “insensata disseminação de conteúdo inverídico com tamanha magnitude pode vir a comprometer a lisura do processo eleitoral, ferindo valores, princípios e garantias constitucionalmente asseguradas, notadamente a liberdade do voto e o exercício da cidadania”.

Moraes determinou que os seguintes perfis retirem o conteúdo do ar, sob pena diária de R$ 10 mil:

1 – O deputado federal Otoni de Paula;

2 – O “Jornal da Cidade ON-LINE”;

3 – José Pinheiro Tolentino Filho, jornalista e editor-chefe do “Jornal da Cidade On-Line”;

4 – O empresário Carlos Eduardo Martins;

5 – O assessor especial da Presidência Max Guilherme Machado de Moura;

6 – O senador Flávio Bolsonaro;

7 – A deputada Carla Zambelli;

8 – A página “Jornal Minas Acontece”;

9 – O sócio do “Jornal Minas Acontece”, Pedro Alencar Azevedo;

10 – Cláudio Gomes de Carvalho;

11 – O deputado Helio Negão;

12 – O empresário Gilney Gonçalves da Silva;

13 – Os responsáveis pelo canal “DR News” no YouTube;

14 – Os responsáveis pelo canal “Políticabrasil24” no YouTube;

15 – Os responsáveis pelo perfil “Titio 2021” no Gettr;

16 – Os responsáveis pelo perfil “Zaquebrasil” no Gettr.

Com informações do Antagonista