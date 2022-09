Com foco na criação de um ambiente cada vez mais aberto às novas tecnologias e com olhar na excelência operacional, a Usiminas divulgou os grupos vencedores da edição 2021/2022 do programa InovaAí Ideias.

A iniciativa tem por objetivo fortalecer e desenvolver a inovação nas empresas Usiminas, por meio de estratégias e projetos de colaboradores internos. Ao todo, 501 propostas foram cadastradas neste período.

Destas, 55 foram apresentadas e colocadas em fase de testes, resultando em R$ 78 milhões de ganhos potenciais para a companhia. Com as ideias, também foi possível reduzir até 76 riscos de segurança nas operações.

“O InovaAí é um programa que tem como base a abertura para o novo, sempre em busca de soluções e inovação, pilares fundamentais para o sucesso dos nossos projetos. Na Usiminas temos um histórico em pesquisa e desenvolvimento que já ultrapassa cinco décadas. A nossa meta é fortalecer e avançar na cultura de automação, digitalização e indústria 4.0”, afirma Cesar Bueno, diretor corporativo de Gestão de Pessoas e Inovação.

O evento de apresentação dos vencedores foi realizado no auditório da Fiemg Regional Vale do Aço, em Ipatinga, e reuniu representantes das cinco empresas Usiminas e da Fundação São Francisco Xavier (FSFX).

HISTÓRICO

Desde a sua criação, o Inovaí, que teve seu terceiro ciclo foi concluído no final de agosto, já envolveu mais de três mil colaboradores e colaboradoras das empresas Usiminas, dezenas de parceiros externos e somou mais de 1500 ideias captadas nas mais diversas áreas da companhia.