Dando continuidade às suas ações de sustentabilidade nas regiões onde atua, a Usiminas realizou a doação de 2.600 m² de blocos de calçamento (intertravados) feitos com agregado siderúrgico para a Prefeitura de Ipaba. Os materiais, entregues em três remessas durante o mês de janeiro, serão utilizados na revitalização da Lagoa Central de Ipaba, ponto turístico da cidade localizada no Vale do Aço.

Trabalhando de forma sustentável e com implementação de uma economia circular, há cinco anos a Usiminas desenvolveu os blocos intertravados utilizando o agregado siderúrgico gerado no processo de produção do aço na Usina de Ipatinga. Em geral, sua utilização acontece na pavimentação de ruas, estradas rurais, calçadas e estacionamentos contribuindo com o desenvolvimento de municípios e regiões.

A entrega dos materiais faz parte do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado pela Usiminas com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O gerente-geral de Meio Ambiente da Usiminas, Lucas Lima Mesquita, destaca a importância da dessa ação para o meio-ambiente. As propriedades encontradas no agregado siderúrgico permitem substituir a areia, a brita e o pó de brita, produtos normalmente empregados nos blocos, dando uma nova destinação ao coproduto do processo produtivo da companhia. “Com isso, atuamos em duas frentes: geramos desenvolvimento para a comunidade e reforçamos o foco em sustentabilidade”, finaliza o gerente-geral de Meio Ambiente.