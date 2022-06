O Comando da 12ª Região de Polícia Militar (RPM) condecorou a Usiminas e o Instituto Usiminas com o Diploma de Colaboradores Beneméritos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), durante a solenidade de comemoração dos 247 anos da PMMG, realizada na última terça-feira (7), no pátio do 14º Batalhão, em Ipatinga. Diversas autoridades e lideranças de Ipatinga marcaram presença no evento.

A diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, recebeu a honraria, junto ao diretor da Usina de Ipatinga, Heltom Muzzi. O Diploma de Colaborador Benemérito é concedido a instituições que tenham contribuído para o aprimoramento e a eficiência dos trabalhos da Polícia Militar, no cumprimento da missão de preservação da ordem pública. A iniciativa reforça o compromisso do da Usiminas e Instituto Usiminas com a segurança e a contribuição na formação de cidadãos, por meio da arte, da cultura e do esporte, nas comunidades onde atua.