A Usiminas realiza, entre os dias 20 e 24 de junho, sua 3ª Semana da Diversidade e Inclusão. E nesta edição, parte da programação será voltada para o público externo. A proposta da empresa é ampliar o debate sobre o tema, que já vem sendo trabalhado internamente desde 2019, para o público em geral.

Na terça-feira (21), às 14h, representantes do Senai de Ipatinga farão a palestra “Pessoas qualificadas para um presente e um futuro mais diverso e inclusivo nas organizações”, com transmissão ao vivo pelo canal da Usiminas no Youtube (https://www.youtube.com/c/UsiminasOficial). Os participantes poderão conhecer um pouco mais do que a Usiminas tem feito nos seus processos de Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento para avançar na inclusão de pessoas diversas e sobre a Plataforma Mundo Senai, que reúne dezenas de cursos, oferece orientação profissional e outros serviços.

Na quarta (22), às 19h, quem estiver em Ipatinga poderá assistir ao talk show do comediante Thiago Carmona, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. Nesse espetáculo, Carmona irá conversar com o público sobre temas como preconceito, desafios, estereótipos e superação, como muito bom humor. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, e os interessados podem retirar os ingressos na bilheteria do Teatro ou pelo site Eventim. As doações serão destinadas à Apae de Ipatinga.

Serviço:

3º Semana da Diversidade e Inclusão da Usiminas

– 21/06, terça-feira, às 14h – Palestra “”, com Senai. Ao vivo no canal da Usiminas no YouTube.

– 22/06, quarta-feira, às 19h – Talk Show com Thiago Carmona, no Teatro do Centro Cultural Usiminas Entrada gratuita mediante a doação de 1 kg alimento não perecível.