A Usiminas está entre as três empresas brasileiras do ramo da siderurgia e metalurgia que melhor se comunicam com os jornalistas, segundo a 12ª Pesquisa Empresas que Melhor se Comunicam com os Jornalistas, promovida pela Plataforma Negócios da Comunicação e pelo Centro de Estudos da Comunicação (Cecom) em 2022.

A iniciativa reconhece a qualidade do relacionamento que marcas de 30 setores econômicos do país mantêm com a imprensa, valorizando a transparência e a manutenção da democracia, conforme o acesso, a disponibilização e a facilidade de apuração de informações. Auditada pela BDO Brazil, a pesquisa contou com a participação e o voto de 25 mil jornalistas. A cerimônia de premiação será realizada em novembro.