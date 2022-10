A Usiminas está com inscrições abertas para mais uma edição do Programa de Aprendizes, o que reforça um dos objetivos da companhia que é o de “inspirar e desenvolver pessoas”. As vagas, abertas para todos e todas, inclusive pessoas com deficiência, são destinadas para os jovens atuarem na Usina de Ipatinga, Unigal, Usiminas Mecânica (em Ipatinga) e Mineração Usiminas, localizada em Itatiaiuçu-MG.

As pessoas interessadas devem estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio, além de terem idade entre 17 e 23 anos completa, até a data de início do programa. Vale ressaltar que os interessados devem residir nas cidades em que as vagas serão ofertadas ou em cidades próximas. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de outubro, por meio, do link https://programasdeentradausiminas.gupy.io/