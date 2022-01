A Usiminas Mecânica, em Ipatinga, está realizando o cadastramento de currículos para futuras contratações em 12 cargos que vão de eletricista a encarregado de andaime. O candidato ou a candidata deve ter seis meses de experiência comprovada no cargo.

A Usiminas Mecânica, assim como já ocorre em todas as empresas Usiminas, vem investindo em um amplo programa de diversidade e inclusão e, tem por objetivo aumentar a presença feminina nas áreas operacionais e evoluir na equidade entre homens e mulheres. O cadastramento também é extensivo a Pessoas com Deficiência (PcD).

Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail recrutamento.umsa@usiminasmecanica.com.br, incluindo no título do e-mail o nome do cargo para o qual gostaria de participar em eventuais processos de seleção.