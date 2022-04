A Usiminas Mecânica, localizada em Ipatinga, está com contratação imediata para diversos cargos. Os profissionais devem ter seis meses de experiência comprovada na função. As oportunidades de trabalho são para os cargos de: montador de andaime, mecânico montador, eletricista montador , soldador maçariqueiro, encarregado andaime, soldador raio X, operador de Máquinas Operatrizes, instrumentista, pintor e encarregado de pintura. As vagas estão abertas para o público feminino e masculino.

O cadastro do currículo deve ser feito pelo site: https://url.gratis/etiFmN, até o dia 25 de abril.