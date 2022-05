Na última terça-feira (3), foi inaugurada a Casa de Metal Espaço Cultural. O projeto, que ocupa parte do prédio da Sede da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM), em São Paulo, conta com o patrocínio da Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e apoio do Instituto Usiminas.

A inauguração contou com a presença do presidente da Usiminas, Sergio Leite, que é também presidente do Conselho da ABM. “Esse trabalho que estamos fazendo, conectando a indústria com a cultura e com as pessoas é extremamente relevante. No ano passado, tivemos o prazer de inaugurar o Centro de Memória Usiminas, em Ipatinga. Agora, fazemos parte da entrega deste espaço em São Paulo que vai atrair pessoas do Brasil e do mundo inteiro”, destacou Sergio.

Além de patrocinar o projeto, a Usiminas doou blocos intertravados para o estacionamento do local e cedeu, ainda, uma réplica de um carro torpedo utilizado na Usina de Cubatão (SP).