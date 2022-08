Com a participação do presidente Alberto Ono, a Usiminas foi a anfitriã da mais recente reunião do Conselho Estratégico da Fiemg Vale do Aço ocorrida no Centro de Memória Usiminas, em Ipatinga.

Na ocasião, representantes das indústrias-âncora da região compartilharam boas práticas e soluções para desafios comuns, especialmente nesse momento de grandes investimentos como a reforma do Alto Forno 3 da Usina de Ipatinga, prevista para o próximo ano.