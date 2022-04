Nessa quarta-feira (30) o prefeito de Timóteo, Douglas Willkys, acompanhado do vice-prefeito José Vespasiano Cassemiro, o Professor Vespa, e da secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Rosanna Borges, participaram da assinatura do Termo de Fomento de recursos destinados pela Usiminas para o Fundo da Infância e Adolescência (FIA).

O edital e seleção dos projetos contemplados pela Usiminas, foi feito pelo Conselho Municipal da Criança e dos Adolescentes (CMDCA) de Timóteo. O FIA é um Fundo Público que tem como objetivo financiar projetos que atuem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. “A destinação de recursos pela Usiminas às instituições de Timóteo é uma demonstração do trabalho sério que vem sendo realizado na cidade na garantia das políticas públicas na área de defesa da criança e adolescente da nossa cidade”, pontuou Rosanna Borges.

Em Timóteo três instituições foram contempladas com recursos que foram baseados no “1º Edital Usiminas Incentivados/2021” totalizando um montante de R$ 608.092,50. Foram contemplados o Instituto Presbiteriano Nova Vida, com R$ 115.462,50 para atender cerca de 140 adolescentes nas oficinas de balé, futsal, taekwondo, inglês e incentivo a leitura; Margaridas Projetos Para a Vida, que receberá R$ 238.050,00 para atender cerca de 170 crianças para desenvolver a prática do balé; e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) que receberá R$ 255.580,00 para adquirir uma Van para o transporte de alunos. Atualmente a associação atende cerca de 700 alunos em sua sede.

A secretária de Assistência Social agradeceu a atuação das instituições contempladas e à Usiminas pela destinação dos recursos que são fundamentais para a manutenção de programas e ações que têm como foco a infância e adolescência. Ela aproveitou para lembrar que o prazo para destinação de parte do Imposto de Renda devido por pessoas físicas e jurídicas aos Fundos da Infância e Adolescência (FIA) e ao Fundo do Idoso se encerra no dia 30 de Abril.