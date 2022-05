A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), por meio da sua operadora de saúde – a Usisaúde passa a oferecer o serviço de assistência médica à OAB Seção Ipatinga. Os advogados e seus dependentes passarão a contar com a mais completa rede médica do Vale do Aço e região e acesso a clínicas próprias e hospitais de renome como o Hospital Márcio cunha, voltado a atendimentos de pequena, média e alta complexidade, referência na assistência à saúde em todo o estado.

“Estamos muito felizes com essa nova e importante parceria. Assim como em todos os nossos convênios, temos o compromisso de oferecer uma assistência integrada com um serviço de saúde de qualidade para os novos beneficiários da OAB Ipatinga”, disse o gerente comercial da Usisaúde, Marcelo Bicalho.

Há mais de 20 anos, a Usisaúde, operadora de planos de saúde administrada pela Fundação São Francisco Xavier, é a maior em número de clientes no Vale do Aço e está entre as maiores do Estado de Minas Gerais e as melhores do Brasil nos setores médico-hospitalar, odontológico e transporte aeromédico.

“O convênio da OAB com a Usisaúde veio em boa hora. Não apenas por estarmos falando da união de instituições com muita credibilidade. Mas, principalmente, por pensarmos na saúde física e mental dos advogados, classe de profissionalismo liberais que, por essa natureza, geralmente não são cobertos por um bom plano de saúde. E a Usisaúde tem estatura para alcançarmos uma saúde plena e humanizada”, destacou o presidente da OAB Ipatinga, Gustavo Lana Ferreira.