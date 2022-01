O ano começou com forte calor em todo país e, neste período, sempre é registrado um aumento no consumo de água. Apesar dos níveis dos reservatórios e dos mananciais utilizados pela Copasa para abastecimento público nas cidades em que atua estarem normais, é fundamental o uso consciente da água para garantir que todos os imóveis sejam abastecidos.

O uso racional da água chega ao consumidor por meio da fatura mensal. Quanto menor for o consumo, menor também o valor da conta.

Mudanças de hábito ajudam a garantir este benefício. Evitar “varrer” o calçamento com água, além de lavar carros com água armazenada em balde, manter torneiras fechadas ao lavar vasilhas ou ao escovar os dentes são alguns dos exemplos. Essas pequenas ações também contribuem para prolongar a vida útil dos rios e mananciais, garantindo o fornecimento de água necessária a toda a população.

Além do monitoramento dos reservatórios e das demais ações da Copasa, o estímulo à economia de água faz parte dos trabalhos estratégicos da Companhia no que se refere à preservação ambiental, com o objetivo de promover a continuidade e a qualidade do serviço de abastecimento.

“É importante entendermos que a água é um recurso essencial à vida, e não renovável. Portanto, além de ajudar na redução do valor da conta, usar a água com consciência contribui com a preservação do recurso para as gerações atuais e futuras”, explica o superintendente da Unidade de Negócio Metropolitana, Sérgio Neves.

Tais medidas também contribuem em outras áreas do saneamento. Um bom exemplo, em caso de economia de água, é a redução de custos com o tratamento de esgoto. Ao diminuir o volume de lançamentos de esgoto em redes, são reduzidos os gastos com insumos, manutenções, desentupimentos e outras situações. Os valores economizados podem ser destinados para outros investimentos da empresa, como, por exemplo, ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e novas tecnologias, além de outros projetos.

Conheça dicas para o consumo inteligente:

– Um banho de 15 minutos, utilizando ducha, pode consumir 135 litros de água. Reduzindo o tempo de banho para 5 minutos, o gasto passa a ser de 45 litros. O consumo pode abaixar muito mais se você não abrir totalmente o registro;

– O uso correto do vaso sanitário é muito importante e também influencia bastante na economia de água. Descartes como cabelo, fio dental, absorventes e outros objetos devem sem jogados no lixo;

– Não deixe a torneira aberta sem necessidade. A cada minuto, de 12 a 20 litros de água vão pelo ralo. Depois de usar, verifique se ela não está pingando;

– Vai limpar o passeio? Troque a mangueira pela vassoura. Para lavar a calçada com mangueira, por 15 minutos, são perdidos 279 litros de água;

– Vai aguar as plantas? Troque a mangueira pelo regador. Ao molhar as plantas durante 10 minutos, o consumo de água pode chegar a 186 litros;

– Vai lavar o carro? Troque a mangueira pelo balde com água. Muita gente gasta até 30 minutos para lavar o carro. Com uma mangueira não muito aberta, gastam-se 216 litros de água. Com meia volta de abertura, o desperdício alcança 560 litros;

– Vai usar a máquina de lavar roupas? Use sempre a quantidade máxima de roupas indicada pelo fabricante. Você também pode reutilizar a água da máquina de lavar para limpeza geral da sua casa.