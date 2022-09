Em evento realizado pela Giganet na terça-feira (30) a empresários e jornalistas de Ipatinga, os convidados tiveram a oportunidade de ter mais informações sobre o cenário macroeconômico e político do Brasil, a partir da apresentação do economista do Itaú BBA, Igor Rose. Além disso, conheceram a Vero Internet e seus executivos, entre eles o presidente Fabiano Ferreira, que falou aos presentes sobre as tendências de tecnologia, como os impactos do 5G na internet.

O executivo também contou a história de sucesso da Vero Internet. Criada em janeiro de 2019 pela fusão de oito provedores de internet em Minas Gerais, a companhia se consolidou para oferecer os melhores serviços e soluções de banda larga em cidades com alto potencial de abrangência por meio de negócio, operações de rede, infraestrutura e serviços sustentados por uma alta qualidade de conexão e atendimento ao cliente. Atualmente, a companhia está presente em 196 cidades e 700 mil clientes em Minas Gerais e todos os estados do Sul do Brasil.

Em fase de integração das operações da Giganet, adquirida no início deste ano, a Vero desenvolveu um plano de investimentos de R$ 5 milhões, que está sendo direcionado para melhorias da infraestrutura de rede. Entre as medidas contempladas, há a ampliação das infraestruturas nos pontos de presença/datacenters (Energia, Climatização e GMCs), a substituição de equipamentos de CORE IP e ativação de sistemas DWDM de alta capacidade (Nx100G). Todos esses itens estão 100% focados em aprimorar a qualidade dos serviços, a resiliência da rede e a experiência dos clientes.

“Quando adquirimos a Giganet, assumimos o compromisso de oferecer uma banda larga de qualidade, além de colaborar com a economia local através da contratação de pessoas nas cidades atendidas. Por isso, não estamos medindo esforços para aprimorar nossos serviços e manter uma internet cada vez melhor”, afirma Fabiano Ferreira, presidente da Vero Internet.

A internet de fibra óptica da Vero tem ampla cobertura. Os planos oferecidos têm roteador Wi-Fi, atendimento próprio local e suporte 24 horas. “Seguimos fortemente com a nossa premissa de termos uma equipe própria, local e dedicada a atender e estar sempre próxima, seja por telefone ou presencialmente em nossas lojas e com o nosso time técnico que visita os nossos clientes”, ressalta Fabiano.

QUALIDADE E VELOCIDADE DE INTERNET

Com uma conexão estável e ultravelocidade, a Vero oferece pacotes exclusivos e inéditos na região do Vale do Aço, que vão de 320MB a 550MB, upload diferenciado, modem roteador de alto desempenho e repetidores para altas velocidades, que ampliam ainda mais o sinal do Wi-Fi dentro de casa, sendo a única empresa no mercado que contempla os repetidores nos planos. Além disso, os planos são acompanhados de serviços digitais com mais de quatro mil horas de conteúdo, como segurança digital, filmes, séries, desenhos e jogos, esporte e informação. A companhia também traz uma grande novidade para o mercado que é a venda de banda larga com GloboPlay, HBO Max, Telecine e Premiere, que estão entre os maiores e melhores streamings de conteúdo do mercado.

Outro diferencial da companhia é o portfólio completo de soluções para clientes empresariais. Nesse segmento, a prioridade é garantir uma conexão sem falhas e a agilidade na resolução de interrupções. Por isso, os pacotes preveem o atendimento técnico a chamados até 12 horas, dependendo do plano. As velocidades de conexão variam de 320MB a 420MB.

RELACIONAMENTO DIGITAL

Por meio do Whatsapp Business (ferramenta oficial certificada), o cliente pode acessar contas e informações automatizadas dentro do aplicativo, receber boletos mensais, além de aviso de quedas de sinal por motivos terceiros. Pelo novo aplicativo Minha Vero, há a facilidade de utilização dos serviços e atendimento ao cliente, como visualização da fatura, reset de senhas, informe de pagamento e reabilitação de serviços, e abertura de chamados. Ainda há novas aplicações em desenvolvimento, que serão divulgadas oportunamente.

No site da Vero, o cliente também pode contar com facilidades de autoatendimento. Para mais informações, acesse www.verointernet.com.br

SOBRE A VERO

A Vero é uma empresa de telecomunicações brasileira criada em 2019, controlada pela Vinci Partners e com atuação em Minas Gerais e todos os estados do Sul do país, levando a cultura de foco em qualidade no serviço ao cliente e na qualidade de atendimento ágil e descomplicado.