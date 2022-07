O Viaduto do Trevo Pastor José Alves Pimentel, na Av. Tancredo Neves e sobre a Avenida Magalhães Pinto, em Coronel Fabriciano, está totalmente interditado (via superior e inferior), depois que uma carreta com altura incompatível ao viaduto, fez passagem pelo local e deslocou uma viga de sustentação da estrutura na tarde dessa quarta-feira (20).

Por medida de segurança, a Gerência de Mobilidade Urbana e Transportes da prefeitura, desviou o trânsito pelas alças laterais sem previsão de liberação.

Agentes de Trânsito e a Polícia Militar estão no local para orientação aos motoristas e pedestres.

O município está em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), para demais providências, visto que o equipamento é de responsabilidade do órgão federal.