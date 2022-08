Nesse final de semana, para marcar o Dia Nacional do Voluntariado, comemorado no domingo (28), participantes do programa Voluntários Usiminas (VOU), estarão mobilizados em várias ações na cidade de Ipatinga. No sábado, o grupo participa de uma doação de sangue para a Hemoterapia do Hospital Márcio Cunha e, no domingo, em parceria com a Fiemg Vale do Aço e apoio da Casa de Artes e Inclusão Social (Cais), integram ação que vai oferecer, gratuitamente, corte de cabelo, distribuição de pipoca, além de uma apresentação musical. Haverá também a troca de mudas do Viveiro de Mudas da Usiminas pela doação de leite.

O Cais é o idealizador do Projeto Barbeiro Social, de Coronel Fabriciano, que oferece qualificação profissional de forma educativa e criativa para adolescentes. O projeto é apoiado pela Usiminas via Fundo para Infância e Adolescência (FIA).

SOBRE O VOU

Desde a década de 90, a Usiminas incentiva a realização de ações voluntárias e envolve os colaboradores em campanhas solidárias, situações emergenciais, além da mobilização anual feita no Dia do Voluntariado. Atualmente, os voluntários contam com o Programa VOU que conecta os colaboradores da companhia interessados em realizar ações voluntárias com iniciativas de impacto para as comunidades onde a companhia está presente, compartilhando tempo, trabalho e conhecimento.