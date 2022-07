O cantor Wesley Safadão virou alvo de representação no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) por suposta erotização infantil em um vídeo publicado por ele com a participação da filha Ysis de apenas 8 anos. A gravação foi para divulgar a música Macetando, que contém letra inadequada para crianças.

No vídeo divulgado pelo artista no último domingo (17), o cantor aparece dançando ao lado da filha, para divulgar a música. “Em qual cidade eu devo gravar o clipe de #Macetando? Responde aí nos comentários!”, escreveu na legenda da publicação, que foi apagada posteriormente.

– Ai, vida, ai, vida, ai vida, Bota de red de melancia, pra novinha, com gin que tu vai [sic] ver p******. Chama as amiguinha (sic), o baile vai ferver! Só quem é gostosa levanta a mão – diz trecho da música.

O refrão é ainda mais controverso para uma criança: “Vai sentando, novinha, sentando”.

A publicação repercutiu negativamente, gerando muitas críticas no próprio perfil do artista. A autora da denúncia é a deputada federal Eliza Virgínia (PP).

– Isso não pode acontecer e enquanto eu estiver como política estarei denunciando coisas como essa – disse a parlamentar.

No ofício recebido pelo ouvidor do MMFDH, Nabih Henrique Charim, Eliza Virgínia alega que o material contém “evidente erotização infantil, que fere o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), quando, no art. 3º, estabelece que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral”.

Maria Mello, coordenadora do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, também citou o ECA ao criticar a atitude do artista.

– A exposição da imagem de crianças, de forma geral, pode violar o direito da criança à preservação da sua imagem. Como também se trata de uma produção musical, portanto, um produto comercial, é possível falar em uma exploração econômica da imagem da criança, violando-se os artigos 4º e 5º do ECA – afirmou, acrescentando que, no Brasil, o termo mais pesquisado nos sites de pornografia é “novinha”.

Veja o vídeo:

Com informações do Pleno.News