Os usuários do WhatsApp que desejarem apagar mensagens para todos vão passar a contar com um prazo maior, o aplicativo vai permitir fazer isso até dois dias depois do envio. A plataforma de mensagens informou que vai ampliar o prazo que antes era de pouco mais do que 8 minutos, para 60 horas.

O anúncio foi feito no Twitter oficial do WhatsApp na segunda-feira (8), mas a novidade estava em teste desde o início do ano.

Antes, após 8 minutos e 16 segundos, todas as mensagens enviadas não podiam mais ser apagadas “para todos”, apenas “para mim”, o que não impedia que outros usuários visualizassem o que havia sido enviado.

O recurso de excluir mensagens enviadas vem sofrendo ajustes desde 2017, quando foi introduzido. Na época, o limite era de apenas 7 minutos após o envio para deletar uma mensagem enviada em conversas com outras pessoas.

COMO APAGAR MENSAGENS NO WHATSAPP

Para conseguir deletar as mensagens enviadas, basta pressionar o dedo na mensagem que deseja apagar na conversa para selecioná-la. Feito isso, no topo da tela um ícone de lixeira aparecerá, e é possível clicar nele. Assim, duas opções irão aparecer e é preciso escolher se quer “apagar para todos” ou apenas “apagar para mim”.

Ao selecionar “apagar para mim”, as pessoas que receberam a mensagem continuarão visualizando o que foi enviado, porém, no celular do remetente, ela não aparecerá mais.

Se a opção desejada for “apagar para todos”, a mensagem será apagada tanto para o remetente, quanto para o destinatário, e um aviso de que aquela mensagem foi apagada tomará o lugar da mensagem original.

