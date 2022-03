Elas são profissionais, mães, esposas e, sobretudo, empreendedoras na arte de realizar o sonho do imóvel próprio aos seus clientes. No Dia Internacional da Mulher, a WR Construtora realizou um almoço especial para corretoras imobiliárias do Vale do Aço, valorizando o crescimento exponencial delas na profissão nos últimos anos.

“Respeito, honra e empatia. As mulheres sabem que é isso que alimenta nossa alma, dia a dia, pois somos mulheres valentes. Que trabalham, encaram desafios profissionais e pessoais, cuidando dos filhos e até dos pais. É por isso que tratar e ser tratada com amor é mais que um direito, é um dever a se cumprir, hoje e sempre”, agradeceu Rosana Simão, diretora da WR Construtora, nas boas-vindas aos convidados.

O encontro foi realizado no salão de festas do Vinhedo Residence, edifício construído pela WR no bairro Cidade Nobre que é hoje o segundo maior da cidade, com 26 andares e 82 apartamentos. Além do buffet servido, os visitantes ouviram ainda a palestra da missionária Maristela Amorim, autora dos livros “O Vale de Baca” e “Além do Câncer”, contando da sua força e superação na luta contra a doença.

Na oportunidade, as corretoras imobiliárias parceiras puderam conhecer de perto os detalhes que encantam do chamado Padrão WR, como paisagismo, áreas de convivência e acabamento.

“Para o mercado de trabalho, o diferencial com a presença mulher está na atenção que ela dedica em cada atendimento aos clientes, seja um casal, um idoso, uma família. É essa sensibilidade que nos permite entender as dores, necessidades e sonhos de cada cliente e ajudá-lo a definir a compra”, completa Graziela Xavier, coordenadora de Vendas da WR.