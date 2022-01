Na noite dessa quinta-feira (27), a WR Construtora realizou a entrega do Iguaçu Nobre, o maior prédio da região em altura, com 25 andares e 80 metros – e o maior do Brasil na tecnologia de estrutura monolítica com paredes de concreto. O evento marcou ainda o lançamento do Vista Nobre, o mais novo empreendimento da empresa, e a realização do primeiro sorteio da primeira assembleia do WR Consórcio Nacional de Imóveis. O evento especial teve a participação de convidados, clientes e parceiros.

“É dia de comemorarmos essa tríplice conquista, para agradecer à Deus, aos clientes e a cada um dos nossos valentes empenhados nesses três grandes projetos”, ressalta Wallace Barreto, diretor-presidente do Grupo WR.

Lançado em setembro de 2021, o WR Consórcio cresceu com a credibilidade da construtora e já fecha seu primeiro grupo de 378 cotistas. Logo na primeira assembleia, dois contemplados. Primeiro, com uma carta de crédito de R$ 150 mil, o cotista de número 350, por meio de sorteio. E, em seguida, o cotista 39, na modalidade de lance livre, faturou uma carta de crédito de R$ 230 mil.

“Estou feliz demais com a contemplação. Já sou cliente WR, tenho investido no Brasil há alguns anos e superindico tanto para quem mora no país, quanto para quem mora no exterior”, comemorou Marcelo Araújo, cliente WR Consórcio contemplado na assembleia por lance, que mora nos Estados Unidos e assistiu a live do evento pelo YouTube.

Além de possibilitar o sonho de clientes em comprar uma casa, apartamento, sítio, lote ou sala comercial em qualquer lugar do país, reformar ou até quitar financiamento, quando muitas vezes não se tem o dinheiro da entrada, o WR Consórcio tem ainda outras vantagens. É o primeiro consórcio do Brasil para compra de imóvel ainda na planta, desde que seja um imóvel WR.

E, por priorizar a realização de grupos menores – enquanto no mercado, a média é de 1.000 participantes, o Consórcio da WR amplia em até três vezes as chances de ser contemplado por sorteio. Tudo de maneira segura, fiscalizada e autorizada pelo Banco Central do Brasil, com a comodidade de fazer todo o processo online.

MAIOR DO BRASIL

Construído em tempo recorde e entregue de forma antecipada, o Iguaçu Nobre já ganhou notoriedade na paisagem de Ipatinga como o prédio mais alto do Vale do Aço. Com 100 apartamentos, se destaca também pela inovação. O Iguaçu Nobre é o mais alto do Brasil em estrutura monolítica, ou seja, com paredes feitas totalmente em concreto. Entre os diferenciais dessa modalidade de obra estão a produtividade 85% maior, a rapidez na construção e a otimização de espaços, já que elimina a necessidade de colunas e pilastras.

MAIS UM LANÇAMENTO

A noite coroou também – com direito à maquete – o lançamento do Vista Nobre, o mais novo WR, que será construído ao lado do agora entregue Iguaçu Nobre e do já em construção Iguaçu Nobre II. Um edifício de 23 pavimentos, com apartamentos de três e dois quartos e ainda duas coberturas. Além da localização privilegiada, o Vista Nobre contará com Hall decorado, Espaço Fitness, Espaço Kids, Espaço Gourmet, Sala de Jogos e todo o diferencial do Padrão WR.