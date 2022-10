A WR Construtora reuniu mais de 200 corretores de imóveis de todo o Vale do Aço no Auditório da Fiemg, para apresentar com exclusividade o On, seu mais novo empreendimento em Ipatinga.

Localizado na rua Palmeiras, no coração do bairro Horto, o On traz o privilégio de conectar o melhor da cidade com a praticidade de contar com coworking, academia, salão de festas, espaço de convivência e brinquedoteca sem sair de casa.

“Imagine acordar no melhor lugar possível, de frente para a natureza. Ir para a academia, para o escritório, para uma reunião, receber clientes, fechar negócio, aproveitar o melhor da vida. E, tudo isso, sem sair de casa. Esse é o conceito que trouxemos para o On, ótimo para quem deseja investir, perfeito para quem busca morar com qualidade de vida e total conforto com a família”, destaca Wallace Barreto, diretor-presidente da WR.

O lançamento de 19 pavimentos traz ainda duas opções de apartamentos, com 3 e 2 quartos. Uma delas, com uma planta inédita. O On é o primeiro empreendimento com apartamentos de 2 quartos, sendo 2 suítes do Leste de Minas Gerais. Além disso, conta com 2 coberturas, com elegância e estilo que valorizam os clientes mais exigentes.

VENDA TODO DIA

O evento contou ainda com o treinamento Venda Todo Dia, do corretor de imóveis, Altemir Rocha. Consagrado nos mercados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde já fechou mais de R$ 1 bilhão em vendas, Altemir também é reconhecido na internet, com cursos na Hotmart e dicas de marketing, atendimento e vendas em seus canais no YouTube e no Instagram, inspirando e transformando a vida de milhares de corretores de imóveis.

“Fiquei muito feliz de vir à Minas, à Ipatinga, conhecer o padrão da WR e seu mais novo lançamento, que, somente em vendas, distribuirá mais de R$ 6 milhões em comissões. É por isso que o corretor de imóveis precisa ir além; precisa entender os sentimentos e as expectativas das pessoas, para aprender a conquistá-las e, sobretudo, para orientá-las na realização do sonho de comprar um imóvel”, pontua Altemir.