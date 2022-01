O presidente da China, Xi Jinping, declarou nesta segunda-feira (17) que nenhuma corrente poderá deter “a tendência da globalização”. Ele deu declarações durante um discurso na conferência virtual Agenda Davos, do Fórum Econômico Mundial.

O líder chinês fez também um apelo à comunidade internacional para que “elimine barreiras”, em vez de “construir muros” e que se “oponha ao protecionismo”.

Xi, que participou do evento por videoconferência a convite do fundador do Fórum de Davos, Klaus Schwab, enfatizou a importância da cooperação em face da pandemia, ao mesmo tempo que pediu um “fornecimento equitativo” de vacinas contra a Covid-19.

“Estamos todos juntos em um grande barco”, afirmou ele.

O presidente chinês, que já discursou três vezes no Fórum Econômico Mundial, também disse que a economia da China “não deve crescer às custas do meio ambiente”, embora tenha acrescentado que o país “não deve sacrificar seu crescimento para proteger o meio ambiente”.

Ainda de acordo com ele, os países devem “proteger o verdadeiro multilateralismo”, “remover barreiras”, em vez de “construir muros” e defender “mais integração”, em vez de “desacoplamento” econômico.

“A pandemia está se mostrando duradoura, e novas variantes estão fazendo com que ela se espalhe mais rapidamente”, declarou.

Xi também pediu “forte confiança e cooperação” como a única maneira de enfrentar o vírus e advertiu que “acusações de culpa” só atrasam a ação contra a crise sanitária global.

Sobre a questão climática, ele reiterou que o mundo deve aderir ao princípio de “responsabilidades comuns, mas diferenciadas”, e encorajou “economias desenvolvidas” a “assumir a liderança” no cumprimento das metas de redução das emissões de carbono.

O Fórum Econômico Mundial cancelou pelo segundo ano consecutivo seu carro-chefe anual, o Fórum de Davos, devido à incerteza criada pela disseminação da variante Ômicron do coronavírus. Em vez disso, está organizando a Agenda Davos 2022, uma série de apresentações e discussões virtuais entre os líderes da política e economia global.

Com informações do Pleno.News