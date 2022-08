O Youtube excluiu de sua plataforma, nesta quarta-feira (10), qualquer vídeo que questione a veracidade da facada que o chefe do Executivo sofreu no munícipio de Juiz de Fora, Minas Gerais, em setembro de 2018, durante ato de campanha às eleições gerais daquele ano. A remoção dos vídeos acontece no mesmo dia em que removeu a live do presidente Jair Bolsonaro no encontro com embaixadores, em evento realizado no dia 18 de julho. As informações são do Pleno.News.

Entre os vídeos deletados está o documentário que o site Brasil 247 produziu sobre o atentado contra Bolsonaro. Segundo a plataforma, as remoções são frutos de uma atualização relacionada a política de combate aos discursos de ódio no Youtube. A informação é do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

– Nossa política de discurso de ódio proíbe conteúdo que negue, banalize ou minimize eventos históricos violentos, incluindo o esfaqueamento de Jair Bolsonaro. O discurso de ódio não é permitido no YouTube, e removeremos material sobre o esfaqueamento de Jair Bolsonaro que viole esta política se não fornecer contexto educacional, documental, científico ou artístico no vídeo ou áudio – afirmou o Youtube em nota encaminhada à coluna.

Além da live de Bolsonaro e do documentário sobre a facada, o Youtube já proibia, nesse mesmo contexto, vídeos que questionam a ocorrência do holocausto judeu, durante a Segunda Guerra, ou abordam de forma inverídica o assassinato de George Floyd, nos Estados Unidos, por exemplo.

Nenhuma dessas remoções representará uma punição ao canal que publicou os vídeos, ou seja, o canal não será penalizado, já que o YouTube entende que o usuário não errou ao publicar com as regras até então vigentes.

A partir dessa nova atualização, quem publicar conteúdo considerado pela plataforma como uma violação de suas regras poderá receber um alerta, ser punido temporariamente ou até ter seu canal banido definitivamente.