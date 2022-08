Um rapaz foi contido por seguranças, na manhã desta quinta-feira (18), após ofender e xingar Bolsonaro, quando ele seguia para o Palácio do Alvorada, em Brasília. O youtuber Wilker Leão, postou na tarde de hoje trecho do vídeo em que aparece provocando o presidente.

A confusão aconteceu quando o presidente falava com apoiadores, ao lado de sua comitiva. Em determinado momento, o youtuber se aproxima do grupo, gravando com o próprio celular em punho, quando perguntou a Bolsonaro: “Por que o senhor limitou a delação premiada?”.

No vídeo é possível ouvir o rapaz ofendendo e xingando o presidente Jair Bolsonaro de “vagabundo”, “safado”, “covarde” e “tchutchuca do Centrão”.

Em meio à confusão, o youtuber cai no chão. A grande mídia, está tentando ‘plantar’ a ideia de que o presidente tentou “tomar o celular” do rapaz e o empurrou. Inclusive, um trecho específico do vídeo é cortado para dar força a essa narrativa.

BOLSONARO CONVERSA COM YOUTUBER APÓS CONFUSÃO

Bolsonaro chamou o youtuber para conversar e questionou “o porquê da agressividade”. Segundo o influenciador, ele teria sido barrado em outras tentativas de diálogo. Novamente, o presidente foi questionado sobre a limitação da delação premiada e o orçamento secreto: “Se fosse secreto, ele não estaria no Diário Oficial da União. O orçamento secreto se chama RP9, quando eles fizeram, R$ 16 bilhões por ano, eu vetei. E derrubaram o veto”, respondeu o presidente.

Sobre a relação com o Centrão, Bolsonaro disse que “todo partido tem pessoas que devem alguma coisa ou foram acusadas. Todo partido tem, ou você acha que o PT não tem?”.