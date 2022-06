“Até sexta-feira (1º de julho) vamos depositar o recurso para ampliação do Samu Leste/Vale do Aço.” A afirmação é do governador do Estado, Romeu Zema, em visita à Coronel Fabriciano nesta quarta-feira (29). Zema esteve na cidade, pela terceira vez, a convite do prefeito Dr. Marcos Vinicius, presidente da Associação Mineira dos Municípios (AMM) e do Consórcio Intermunicipal da Rede de Saúde de Urgência e Emergência do Leste de Minas (Consurge).

O aporte de R$ 16,4 milhões é destinado à compra de mais ambulâncias, ampliação das bases e custeio, possibilitando a cobertura de 100% dos municípios da área de abrangência das regionais de Coronel Fabriciano e Governador Valadares pelo Samu 192. A iniciativa vai beneficiar diretamente cerca de 1,5 milhão de pessoas dos 86 municípios que integram as regiões Leste e Vale do Aço.

O recurso para ampliação do Samu Regional será depositado na conta do CONSURGE, responsável pela gestão do serviço. Deste total, R$ 10,1 milhões são provenientes da Fundação Renova, já liberados pela 12ª Vara Federal de Minas Gerais, e outros R$ 6,3 milhões são do Estado para efetivar a conclusão das 2ª e 3ª etapas de implantação do Samu Leste/Vale do Aço.

Zema garantiu que a meta é contemplar os 853 municípios com cobertura de 100% do Estado pelo Samu. “Dinheiro é importante, mas não preponderante. O nosso governo é a prova disso, pois com gestão, comprometimento e método de trabalho, mesmo sem dinheiro, conseguimos avançar na Saúde e vamos levar este serviço tão importante que é o Samu para todo o Estado”, afirmou Zema à imprensa regional.

O evento, organizado pela Prefeitura de Coronel Fabriciano, em parceria com a AMM e Consurge, contou com a participação de prefeitos e secretários de saúde das cidades que serão atendidas pelo Samu Leste / Vale do Aço, deputados federais e estaduais, vereadores e autoridades.

100% DE COBERTURA PELO SAMU

Os R$ 16,4 milhões serão usados para compra de mais 26 Unidades Móveis de Avançado (USA) e Unidades de Suporte Básico (USB) de um total de 39 necessárias para garantir a cobertura integral da região pelo Samu. As demais ambulâncias já foram adquiridas com recursos provenientes de emendas parlamentares pelo Consurge.

Dr. Marcos Vinicius, anfitrião do evento, relembrou os desafios para efetivar o Samu Regional e destacou a importância do serviço. “Por vaidade política, a região ficou mais de 10 anos aguardando pelo Samu. Só depois da fusão dos consórcios, articulada por mim e o André Merlo (prefeito de Governador Valadares), é que as bases começaram a ser implantadas. Não importa onde fica a central que recebe a chamada 192. Interessa é fazer o Samu chegar até quem precisa de atendimento e salvar vidas. Hoje, compartilhamos as bases, ambulâncias e os hospitais estão preparados e já funcionam em rede para prestar o atendimento correto”, disse Dr. Marcos Vinicius.

Acompanhado do prefeito André Merlo, que o antecedeu na presidência do Consurge, Dr. Marcos Vinicius antecipou que eles já trabalham “para garantir a compra da unidade aérea (helicóptero) para atender a região”.

IMPLANTAÇÃO DO SAMU REGIONAL

O Samu Leste/Vale do Aço 192 começou a operar, efetivamente, em dezembro de 2020. Com gestão do Consurge, na primeira etapa, foram implantados a Central de Regulação, em Governador Valadares, uma USA (UTI Móvel) e outras 12 bases de Suporte Básico alocadas nos municípios de Tarumirim, Mantena, Peçanha, Resplendor, São João Evangelista, Santa Maria do Suaçuí, Governador Valadares, Coronel Fabriciano, Timóteo Caratinga e Belo Oriente atendendo a uma população de 702.413 habitantes. A iniciativa garantia uma cobertura de 70% da área de atuação do Samu Regional.

RECURSOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ainda em visita à Fabriciano, Zema garantiu o repasse de mais R$ 100 milhões para atendimento à população mais vulnerável. O recurso é referente ao Piso Mineiro da Assistência Social e está sendo pago pelo Estado em nove parcelas aos municípios. A verba deixou pelo governo anterior (Pimentel), assim como demais recursos destinados à Saúde, Educação e demais áreas, gerando uma dívida com os municípios de R$ 20 bilhões.

O acordo foi costurado pelo prefeito de Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius, presidente da Associação Mineira dos Municípios. “O acordo assinado durante o Congresso Mineiro dos Municípios tem um grande simbolismo. Pois mostra o seu compromisso (Estado) com os municípios, ao arcar e assumir dívidas do ‘desgoverno anterior’. O sr. (Zema) entendeu o problema dos municípios, que é onde vivem a população, e fez o dinheiro chegar para atender quem precisa”, disse.

Em abril deste ano, o governo de Minas aumentou em 50% o Piso Mineiro de Assistência Social. O valor é transferido aos municípios beneficiando mais de 2,7 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social. O novo valor começou a ser pago em maio. Este é o primeiro reajuste do repasse em oito anos. Com a medida, segundo dados do Estado, o repasse passou de R$ 54 milhões para R$ 81,7 milhões o investimento anual na assistência social.

MINAS LIVRE PARA CRESCER

Durante visita do governador, a prefeitura de Coronel Fabriciano também confirmou a adesão ao Minas Livre para Crescer, programa estratégico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede) que tem o objetivo de diminuir a burocracia e os custos para novos empreendimentos. Na ocasião, foi assinado o Decreto Municipal 7.989/2022, que regulamenta no Município os dispositivos da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, e do Decreto Estadual nº 48.036 de 10 de setembro de 2020, que tratam da liberdade econômica. A publicação é prevista para hoje, 29 de junho, no Diário Oficial do Município.