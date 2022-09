A Casa Cult promete animar o próximo domingo (25) com uma nova edição da “Feijoada com Samba”, em frente à Escola Estadual Doutor Ovídio de Andrade, no bairro Bom Retiro, a partir das 12h. O evento é uma realização da Casa Cult e da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais e conta com patrocínio da Usiminas e da Cervejaria Bruder, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Desta vez, serão duas atrações musicais que vão por o público para dançar até o cair da noite. O abre alas ficará por conta da roda de samba “Boca de Siri”, grupo de Ipatinga formado por amantes do estilo e que apresentará um repertório com grandes sucessos de sambistas brasileiros, como Arlindo Cruz, Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Nelson Cavaquinho, entre outros.

A artista Jussara Pretta, uma das primeiras cantoras das rodas de samba de Belo Horizonte, marca presença no evento e fecha a programação do dia com chave de ouro, com um repertório que mescla clássicos do samba, como Alcione, Leci Brandão, Dona Yvonne Lara e musicas autorais.

De acordo com a organização esta edição será ainda mais especial, pois abre uma nova etapa de eventos realizados pela Casa Cult em Ipatinga. “Convidamos a todos para estarem conosco neste evento que tem como objetivo proporcionar uma experiência musical e gastronômica, transportando os participantes para uma verdadeira roda de samba carioca”, anuncia o produtor do evento Michel Ferrabiamo.

Para quem vai ao evento em busca do almoço de domingo, a feijoada será servida a partir de meio dia, horário em que os portões serão abertos. Haverá a opção de almoço no local ou embalagem para viagem.

A entrada no evento é gratuita e está sujeita a lotação do local. Haverá cobrança pelo consumo.

Serviço:

Evento: Feijoada com Samba

Data: domingo – 25/09

Horário: a partir das 12h

Entrada: Gratuita, havendo pagamento de consumação no local.