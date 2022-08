Costelinha com quiabo, feijão tropeiro, pizza, hambúrguer artesanal, brigadeiro cremoso e bolo com creme de ninho. Essas são algumas das opções do suculento cardápio do 3º Festival de Gastronomia de Timóteo que trará ao público a diversidade de sabores de pratos especiais da culinária mineira, massas e de doceria no próximo final de semana. No sábado (27), o festival será realizado das 15h às 22h, e no domingo (28), das 11h às 18h, na Praça 1º de Maio.

O Festival Gastronômico é produzido por Criativo Produções e Assessoria com recursos do Fundo Estadual de Cultura e conta com o apoio da Prefeitura de Timóteo. A Praça de Alimentação contará com 14 empreendedores que colocarão à disposição do público um cardápio variado com pratos especiais, bebidas e sobremesas. Haverá ainda atrações musicais nos dois dias de evento e espaço kids para a garotada . No domingo, a Praça de Alimentação terá o reforço dos food trucks.

SHOWS

No sábado, a programação cultural contará com as apresentações de Claudinho Sá (16h), Estação Nordeste (18h) e Nós de Minas – Nada será como Antes (20h30min). No domingo, as atrações musicais estão a cargo de Rick Kings (11h), Inércia Rock’n’roll (13h) e Douglas Neto (16h).

CADÁRPIO

Os pratos especiais selecionados para o Festival de Gastronomia de Timóteo são:

– Costelinha com barbecue e fritas e arroz – Costelinha de porco assada com barbecue, acompanhada de arroz, batata frita e maionese caseira;

– Costelinha com quiabo – Costelinha frita com quiabo, arroz e angu;

– Costela de boi recheada – Costela de boi assada, recheada com bacon, linguiça calabresa, servida com purê de mandioca;

– Espaguete na chapa – Espaguete na chapa, preparado com bacon, apresuntado, milho, mussarela, molho vermelho e ovo frito;

– Feijão troperio da Leninha – Feijão, farinha especial, bacon, linguiça defumada pernil, couve, cebolinha e torresmo;

– Carne louca – Arroz da carne louca escabeche, com milho, azeitona, banana da terra frita, uva passas e cheiro verde;

– Torresmo do boi – Torresmo de barriga empanado, com mandioca frita e molho ao alho;

– Pizza – Pizza quatro queijos (mussarela, requeijão, parmesão, provolone e orégano) e Pizza calabresa, bacon, cebola e orégano;

– Bacon crocante – Pão brioche, bife artesanal, mussarela, tiras de bacon, farofa de bacon, salada e maionese artesanal;

– Omelete fitness grão de bico – Omelete especial com recheio de queijo, azeitona, alho poro e bacon, acompanhado de salada de alface americana e tomate cereja;

– Copo da felicidade – Brigadeiro cremoso, creme de ninho, morango fresco finalizado com chantilly;

– Delícia no Pote – Bolo com creme de ninho, morango e chantilly e Bolo com creme de chocolate belga e chantilly de chocolate.