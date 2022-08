O 1º Festival de Inverno da Serra dos Cocais movimentou a localidade neste final de semana e foi sucesso de público e organização. Com shows musicais para todos os gostos, o evento contou também com gastronomia local, manifestações culturais e muitas atrações. Uma megaestrutura de som e luz foi montada especialmente para o evento.

No sábado, a movimentação começou cedo, com oficinas de dança e artesanato, mobilizando os moradores da região. Já na parte da tarde, uma ampla praça de alimentação foi inaugurada com várias opções gastronômicas. Pratos como feijão tropeiro, vaca atolada, canjiquinha com costelinha e também produtos artesanais faziam parte das mais de 15 opções de iguarias disponíveis. Barracas de bebidas, incluindo típicas como quentão, chá de amendoim e cachaça, também estavam disponíveis e toda a renda do evento foi para a Paróquia local.

Uma bonita apresentação do grupo de Marujada marcou o início da tarde, com músicas e danças que fazem parte da cultura do povoado. A largada nas atrações musicais foi dada em seguida, com a banda Carbono-14, que tocou o melhor do pop rock e agitou o público. Com a temperatura caindo e ainda mais gente chegando, foi a vez de entrar no palco a cantora Yasmim Amaral para aquecer o público com hits sertanejos.

Para a estudante Amanda Maciel, o evento foi a oportunidade de estar com os amigos e ainda curtir as músicas que gosta. “Estou achando o máximo o evento, muita música boa, comida de qualidade e muita gente bonita”, elogiou. A noite ainda prometia, e mais uma atração sertaneja abrilhantou o palco, a dupla Pedro e Simoncello com as modas tradicionais.

POTENCIAL PARA O TURISMO

Segundo o secretário de Governança Estratégica da Qualidade, Inovação Tecnológica e Sustentabilidade Econômica, Daniel Papa, o evento trouxe muitas perspectivas ao Cocais. “O potencial daqui é muito grande e para eventos futuros, com a ajuda da população, abriremos novas possibilidades de investimentos em infraestrutura, como hospedagem para os visitantes”, conclui.

PEDAL E MAIS SHOWS

No domingo, o frio característico do amanhecer no local, não espantou dezenas de ciclistas que participaram de um pedal especial até a serra. A turma foi recebida com uma bonita missa campal, realizada pela Comunidade de Nossa Senhora da Vitória. Além deles, o público também já retornava ao local para mais um dia de shows, comidas e também um exclusivo espaço Kids, onde as crianças puderam se divertir gratuitamente em vários brinquedos disponíveis.

Às 15h, a Banda Gertrudes, referência do Rock em nossa região, entrou em cena. Em um espetáculo marcante, levou o público a revisitar os clássicos que marcaram gerações, durante um entardecer único na Serra. Com a noite caindo, o frio não desanimou o público, que curtiu ainda os shows das duplas Ramon Tavares e Luizinho da Viola e Bráulio e Ricardo, mais uma atração da região, que tocou o melhor do sertanejo universitário, encerrando com chave de ouro o primeiro ano do evento.

O vice-prefeito de Coronel Fabriciano, Sadi Lucca comentou sobre os investimentos da gestão na localidade. “A Gestão Novos Tempos além de investir na cultura e no turismo, também está buscando melhorar o acesso a Serra dos Cocais trazendo até aqui a tão sonhada pavimentação o que vai facilitar o acesso de turistas e moradores”, destacou.

Para o gerente de Cultura Teco Teixeira, o evento foi além das expectativas. “A população atendeu ao nosso chamado e prestigiou em massa o evento que foi muito bem organizado pela gestão. Já podemos considerá-lo um sucesso”, comemora.