Já estão abertas as inscrições para a terceira edição do Festival Gastronômico de Timóteo que será realizado nos dias 27 e 28 de agosto, na Praça 1º de Maio, no centro Norte. O evento é produzido pela Criativo Produções e Assessoria com verba da Lei de Incentivo à Cultura, (Lei nº 8.313/91), com o apoio da Prefeitura de Timóteo. Para conhecer o regulamento do evento, ligue para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, telefone fixo (31) 3847-4708 (horário comercial).

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Hiller Félix, um dos critérios para participar do evento, é que o estabelecimento seja instalado no município. “Este evento tem a intenção de promover o comércio local, divulgar os participantes de forma a aquecer as vendas de produtos e serviços, além de proporcionar lazer saudável à comunidade”, enfatiza Hiller.

Ao todo serão disponibilizadas 15 vagas para diversas categorias como: bar, lachonete, fast food, café, casa de chá, confeitaria e padaria, casa de sucos, açaí e sorveteria, restaurante e churrascaria, pizzaria e massas e self service.

As delícias servidas serão acompanhadas de apresentações musicais com a participação de artistas da cidade.

Simultâneo ao 3º Festival de Gastronomia de Timóteo, acontece o Inox Bike 2022, no dia 28 de agosto, largada na Praça 1º de Maio.