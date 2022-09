Entre os dias 19 e 24 de setembro, o Instituto Usiminas exibirá uma série de eventos socioculturais e históricos na Primavera dos Museus de 2022, realizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). A programação é gratuita e realizada em dois dos equipamentos históricos e culturais sob administração da Usiminas, o Centro Cultural Usiminas e o Centro de Memória Usiminas, localizados em Ipatinga. Haverá curso, palestra, oficina e exibição de filme, ações patrocinadas pela Usiminas, por meio das leis estadual e federal de incentivo à cultura.

Essa será a 16ª edição da Primavera dos Museus, projeto que percorre o Brasil anualmente no início da primavera com uma série de atividades voltadas para a valorização cultural dos museus brasileiros.

Neste ano, o tema central será “Independências e museus: outros 200, outras histórias”, com o objetivo de valorizar o relevante papel de mulheres, africanos e afrodescendentes, povos originários, sertanejos e ribeirinhos de norte a sul do Brasil nas lutas pela independência do Brasil e, também, pela escuta, respeito, reconhecimento e integração de suas culturas ao contexto nacional. “Buscar conexões entre espaços, temporalidades, histórias e experiências é um caminho para resgatarmos os inúmeros processos de independências no país”, diz o Ibram.

Para a diretora do Instituto Usiminas, Penelope Portugal, é engrandecedor contribuir para a manutenção da história, reverberando culturas e manifestações socioartísticas. “Buscamos coparticipar diariamente da democratização do acesso à educação e à cultura, por meio da nossa atuação na salvaguarda de quatro patrimônios históricos e culturais de Ipatinga. Fazer parte desse evento é reafirmar nosso papel perante as comunidades locais, suas lutas e potencialidades, oportunizando caminhos para o fortalecimento de seu espaço na memória local e nacional”, destaca.

O Instituto Usiminas é responsável pela administração de quatro equipamentos históricos e culturais em Ipatinga – Centro Cultural Usiminas, Teatro Zélia Olguin, Centro de Memória Usiminas e Estação Pedra Mole. Esses espaços reforçam a atuação da Usiminas no âmbito de responsabilidade social, democratização do acesso e fortalecimento da identidade local, com uma programação extensa, variada e gratuita. Essas iniciativas integram a agenda ESG da Usiminas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU para 2030, do qual a companhia é signatária.

Os interessados em participar dos eventos devem se inscrever gratuitamente por meio do WhatsApp da ação educativa do Instituto Usiminas: (31) 98437-3330.

Confira a programação completa do Instituto Usiminas na Primavera de Museus 2022:

19/09/2022 – 15h às 17h

CURSO – Coleções e acervos de museus, centros culturais e centros de memória como lugares de aprender, com Carolina Santana (MG): curso sobre a educação em espaços museais e relações com o currículo escolar.

Local: Centro Cultural Usiminas

22/09/2022 – 19h às 21h

ENCONTRO – Contextos e linhas de força da produção de Artes Visuais no Vale do Aço, com Eduardo de Jesus (MG). Encontro com o curador da mostra “Artes Visuais no Vale do Aço”.

Local: Galeria do Centro Cultural Usiminas

23/09/2022 – 19h às 21h

EXIBIÇÃO DE FILME – Visita noturna ao Centro de Memória Usiminas convida Los Películas: Visita mediada realizada em horário especial seguida de exibição comentada do curta metragem argentino “Luminaris” (2011).

Local: Centro de Memória Usiminas

24/09/2022 – 10h às 12h

PALESTRA – Memória, História e a invisibilidade dos acervos: o desafio do Centro de Memória com Rodrigo Vivas (MG). Palestra com o Curador do Centro de Memória Usiminas.

Local: Centro de Memória Usiminas.