Os espaços culturais do Instituto Usiminas vão receber uma programação diversa e gratuita para todos os públicos neste mês. Espetáculos teatrais adultos e infantis, stand up comedy, shows com a Orquestra de Câmara do Vale do Aço, dança folclórica árabe e palestra com o curador da exposição Artes Visuais no Vale do Aço estão na agenda. Confira a agenda de setembro pelo site www.institutousiminas.com.

A premiada montagem “Nastácia”, da Pyramo Produções Artísticas (MG), chega ao Teatro do Centro Cultural Usiminas no sábado (10/09), às 20h, com entrada grauita. Baseado no clássico “O Idiota”, de Dostoiévski, o espetáculo “Nastácia” conta a história de uma das mais instigantes personagens femininas da literatura universal: Nastácia Filíppovna. Com direção de Miwa Yanagizawa e dramaturgia de Pedro Brício, o espetáculo tem direção de arte e figurino de Ronaldo Fraga e videoarte de Cao Guimarães. O elenco é formado por Chico Pelúcio (interpretando Totsky), Lenine Martins (Gánia) e Flávia Pyramo (Nastácia). Ao fim do espetáculo, haverá bate-papo com o público. Classificação: 16 anos. Retirada gratuita de ingressos pelo site sympla.com.br.

STAND UP COMEDY

A comédia tem seu lugar garantido na agenda do Instituto Usiminas. E neste mês, vão passar pelo palco do Teatro do Centro Cultural Usiminas o humorista Renato Albani em Novo Show Stand Up, na segunda-feira (05/09), com sessões às 19h e 21h, retratando os anos 90/2000 com muito humor. Na sexta-feira (16/09), às 21h30, Léo Lins apresenta “Perturbador”, um show ainda mais pesado que a sua turnê recorde de público “Bullying Arte”. Classificação: 16 anos. Ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e pelo site sympla.com.br.

Paulinho Gogó, considerado um dos maiores humoristas do Brasil, se apresenta no Teatro do Centro Cultural Usiminas no sábado (24/09), às 19h e às 21h30. Em seu novo espetáculo “No Gogó do Paulinho”, o recordista de público nos quatro cantos do Brasil e no exterior promete gargalhadas durante todo o espetáculo. Classificação: livre. Ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site eventim.com.br: Plateia: R$ 80 (inteira) R$ 40 (meia). Balcão R$ 70 (inteira) R$ 35 (meia). Meia-entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60.

DA POPULAR À CLÁSSICA

Os concertos da Orquestra de Câmara do Vale do Aço estão de volta à programação do Instituto Usiminas, com entrada gratuita. Na próxima quinta-feira (08/09), às 18h, o Jardim Externo do Teatro Zélia Olguin recebe o “Happy Hour no Jardim do Zélia Olguin”. Um quarteto de cordas e um quinteto de metais vão apresentar músicas populares e também clássicos de familiaridade do público da região. Na sexta-feira (23/09), às 20h, será a vez do Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas ser palco da Orquestra, para o concerto de Primavera “Clássicos do Rock – The Beatles 2”, trazendo mais uma série de canções eternizadas da banda de rock britânica. A Orquestra de Câmara do Vale do Aço conta com o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

INFANTIS

Famílias com bebês de 0 a 2 anos e 11 meses estão convidados a participar de mais uma edição do Teatro para Bebês com a oficina “Danças Circulares”, no sábado (17/09), às 10h, no Foyer do Centro Cultural Usiminas. Mamães e papais vão aprender a explorar diversas possibilidades de movimentos usando carregadores ergonômicos. Inscrições gratuitas (31) 98437-3330 (WhatsApp). A oficina integra o projeto Processos de Formação e Montagem de Espetáculo – Teatro para Bebês, realizado pela Dama Espaço Cultural, patrocinado pela Usiminas por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e apoio do Instituto Usiminas.

Mais um musical infantil vai encantar o público do Vale do Aço. “O Tubarão Martelo e Os Habitantes do Fundo do Mar” chega ao Teatro do Centro Cultural Usiminas no domingo (18/09), às 16h. De maneira lúdica, divertida e educativa, o espetáculo apresenta animais que habitam o fundo do mar, ensinando algumas características dessas espécies, para despertar nas crianças e famílias a atenção para o meio ambiente, a importância da biodiversidade e as belezas naturais que existem em nosso planeta. Ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site sympla.com.br.

DANÇA FOLCLÓRICA

No sábado (17/09), às 19h30, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, a Cia. Cíntia Barros de Danças Árabes (MG) emociona o público com o espetáculo de dança folclórica “Caminhos Árabes”, convidando a plateia a vivenciar as peculiaridades das regiões árabes através de suas danças, vestimentas, músicas e gestos. Ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e pelo site sympla.com.br.

NO CONTEXTO DAS ARTES VISUAIS

A Exposição Artes Visuais no Vale do Aço segue em exibição na Galeria do Centro Cultural Usiminas até o dia 30 de setembro. Com o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, a mostra exibe uma seleção de 15 artistas da região com trabalhos produzidos em diversas linguagens, como fotografia, vídeo, objeto e performance.

O curador da exposição, o professor Eduardo de Jesus (MG), ministra a palestra “Contextos e linhas de força da produção de Artes visuais no Vale do Aço”, na quinta-feira (22/09), às 18h, no Centro Cultural Usiminas. Eduardo vai identificar e analisar questões temáticas, recortes e diálogos da exposição que podem potencializar os sentidos ativados pelas obras selecionadas. Inscrições gratuitas: (31) 98437-3330 (WhatsApp).