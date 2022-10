O Instituto Usiminas recebe diversas atrações para público de todas as idades neste mês de outubro. A programação traz atividades valendo pelo mês das crianças e em comemoração aos 60 anos de operações da Usiminas. Espetáculo de comédia, concerto de música instrumental de trilhas de filmes infantis, Festival de Teatro para os Pequenos, Show de Mágica e Savassi Festival prometem trazer toda animação para o público. A programação está disponível no site do Instituto Usiminas (www.institutousiminas.com).

Neste sábado (8), às 19h, o Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe o stand up “3X Comédia, como Anderson Profeta, Kayete e Thiago Comédia”. Em dose tripla, esse espetáculo promete te fazer cair na gargalhada. Ingressos a vendas na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site sympla.com.br.

A Orquestra de Câmara do Vale do Aço apresenta o Concerto de Música Instrumental “A mágica da música está no ar – Trilhas sonoras infantis”, na sexta-feira (14), às 20h, no Jardim externo do Centro Cultural Usiminas. Trilhas sonoras e temas de filmes infantis como Meu Malvado Favorito 2, Toy Story, A Bela e a Fera, Enrolados, Moana, Tarzan, Mogli e Frozen serão orquestrados. Haverá distribuição de pipocas e algodão doce ao público presente. A Orquestra de Câmara Vale do Aço tem patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Entrada gratuita.

O Festival de Teatro para Pequenos, realizado pela Associação Cultural Casa Laboratório, leva oficina e espetáculo na sexta-feira (21), gratuitos, ao Jardim do Teatro Zélia Olguin, a partir de 17h30. Começa com a “Oficina de brinquedos pedagógicos”, oferecida gratuitamente para pais e educadores e, para participar, o agendamento deve ser feito via Whatsapp da equipe do Casa Laboratório no número 98662.3522. Às 19h será a vez da apresentação aberta, sem retirada de ingressos, para toda a comunidade, do espetáculo “O Menino da Cabeça de Papelão”. A Associação Cultural Casa Laboratório tem patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

A diversão continua com o espetáculo “Magicamente – Show de hipnose cômica”, da Lúdica Entretenimento, no sábado (22), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. Baseado nos grandes shows de hipnose cômica de Las Vegas, o espetáculo mostrará ao público como são os poderes da mente e de tudo o que ela é capaz quando se acredita nos sonhos que se tem. Ingressos a vendas na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e site eventim.com.br.

EXPOSIÇÃO

A Galeria do Centro Cultural Usiminas será ocupada pela Exposição Integra: A cultura de um povo, o desenvolvimento de um país, que entra em cartaz na terça-feira (18). A mostra traz temas importantes da vida cotidiana, como o desenvolvimento sustentável aliado à inovação. Com ambientes imersivos repletos de instalações tecnológicas de realidade virtual, painéis, maquetes e projeções mapeadas, a mostra permite conversas sobre ciência e tecnologia, a partir de uma abordagem lúdica e interativa. A exposição vai até o dia 14 de janeiro de 2023 e tem o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Visitação gratuita de terça a sábado, das 12h às 20h.