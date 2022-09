O musical infantil “O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar” chega a Ipatinga para única apresentação no Teatro do Centro Cultural Usiminas, no dia 18 de setembro (domingo), às 16h. Os ingressos com valores a partir de 25 reais já estão disponíveis na bilheteria do teatro e pelo link: https://bit.ly/3TFz3Sr . Um programa para toda a família, no qual as crianças aprendem, por meio das canções, sobre os animais marinhos e a importância de cuidar do meio ambiente. Parte da renda da bilheteria vai ser doada para a Novo Céu, organização sem fins lucrativos, que realiza acolhimento institucional de crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral.

No espetáculo, um navegador parte para o oceano com o objetivo de achar um grande tesouro e, conforme vai se encontrando com personagens marinhos, ele se encanta com a riqueza e a beleza dos animais e da vida marinha. Ele percebe, então, que havia encontrado o maior de todos os tesouros, que não é ouro, nem prata e, sim, a beleza da vida, representada pelo ambiente marinho. São 50 minutos de apresentação que embalam adultos e crianças ao som de blues, rock, reggae, pop, afoxé e outros ritmos.

O musical tem formato audiovisual, o que permite ao público conferir projeções, em meio a um cenário que conta com três atores e 10 mascotes como o tubarão martelo, a baleia, as estrelas do mar, os peixinhos, a tartaruga marinha; o siri azul, o golfinho, o peixe-palhaço, o polvo e a lula; efeitos de som e de iluminação; instrumentos infantis; figurinos exclusivos, banda ao vivo e um corpo de baile com 10 bailarinos.

De acordo com Cláudio Fraga, idealizador, roteirista e ator no musical, reunir as famílias de Ipatinga e região para essa apresentação é uma grande alegria. “Este musical e todo o projeto foi pensado para levar ao público entretenimento e informação sobre os animais e o ambiente marinho de forma lúdica e divertida. As crianças e também os adultos dançam, cantam e ficam ainda mais sensibilizados com o cuidado com o meio ambiente”, acredita.

A direção do musical é de Carlos Magalhães (Magá), com 40 anos de experiência em televisão, reconhecido por uma indicação ao Emmy Awards, direção de novelas, minisséries e programas variados na TV Globo, como os infantis Sitio do Pica Pau Amarelo e TV Globinho, além do Criança Esperança 2015.

Essa apresentação do musical O Tubarão Martelo e Os Habitantes do Fundo do Mar tem o patrocínio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo a Cultura de Minas Gerias. Conta com o apoio cultural da Pacto Administradora, Grupo Embol e Sirius Cultura. A produção é da Luz Comunicação e do Tubarão Martelo.

O TUBARÃO MARTELO

Cláudio Fraga fundou o projeto O Tubarão Martelo, em 2011. Ele é criador de todos os personagens, é compositor das canções, atua no musical interpretando o Capitão Jack, além de assinar o roteiro do musical junto com Ana Luisa Alves. E, agora, conduz a produção do média metragem “O Tubarão Martelo e Os Habitantes do Fundo do Mar”, vencedor do edital “Petrobras Cultural para Crianças – Animação Infantil”. É um filme de aventura que irá abordar sobre a importância da preservação da biodiversidade, representada pela vida marinha, pensada como sendo o maior tesouro da Terra, com previsão de estreia em 2023.

O Tubarão Martelo é um personagem e marca de entretenimento que cria clipes musicais de animações voltados para o público infantil. É também um espetáculo musical infantil, sobre animais marinhos, que foi criado para despertar nas crianças, de forma lúdica, divertida e educativa, a atenção para o meio ambiente e a importância da diversidade e as belezas naturais que existem em nosso planeta. O espetáculo pode ser apresentado em teatros, escolas e praças públicas. O projeto infantil “O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar”, idealizado pelo produtor cultural, músico e compositor Cláudio Fraga, é uma super produção que inclui canções infantis, vídeos de animação, espetáculo musical e filme. Em agosto de 2022, soma mais de 19 milhões de visualizações nos clipes de animações infantis, disponíveis no canal oficial youtube.com/otubaraomartelo

Serviço:

O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar

Única apresentação em Ipatinga

Dia 18 de setembro de 2022, domingo, às 16h

Endereço: Teatro do Centro Cultural Usiminas (Shopping Vale do Aço),

Ingressos: R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia entrada) – venda na bilheteria do teatro e pelo link: https://bit.ly/3TFz3Sr Telefone do teatro: 31 38223031

Informações pelas redes sociais: @otubaraomartelo

Damille Barros – Assessoria de Comunicação – 31988239020