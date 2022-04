A Maria Fumaça, administrada pela VLI – companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos –, que é a mais antiga em operação no Brasil e proporciona 12 km de travessia por uma belíssima diversidade ecológica e paisagens que ainda preservam a arquitetura do século XIX, entre as cidades de São João Del-Rei a Tiradentes e vice-versa, no Campo das Vertentes (Minas Gerais), terá seus horários ampliados durante o feriado prolongado de Tiradentes.

Os turistas poderão fazer as tradicionais viagens diariamente entre os dias 21 e 24 de abril (Tiradentes). Para conferir a agenda com os horários do trem turístico, basta clicar aqui. A venda de passagens será feita por meio das bilheterias, nas estações de São João del-Rei e Tiradentes, bem como pela internet. Pela web, clique no link do Guichê Virtual, para ser direcionado ao site responsável pela venda de passagens do trem turístico.

A tarifa inteira para ida é de R$ 70 e a inteira ida e volta custa R$ 80. A entrada é gratuita para crianças de 0 a 5 anos, mediante apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade. Têm direito à meia-entrada (50%): crianças de 6 a 12 anos, com a apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade; estudantes com carteirinha válida no período e identidade com foto; e pessoas acima de 60 anos, apresentando documento de identidade com foto. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (32) 3371-8485.