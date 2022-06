Além de ser referência no esporte do Vale do Aço, a Associação Esportiva e recreativa Usipa também conta com uma área ambiental que preserva a fauna e a flora da região. O Projeto Atletas Verdes Ano II, que beneficia 80 crianças e adolescentes de escolas públicas em situação de vulnerabilidade social, oferece aulas de iniciação esportiva e educação ambiental.

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, cerca de 75 alunos do Projeto realizaram, na quarta-feira (8), uma visita monitorada ao Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus). A atividade, acompanhada pela bióloga Ana Carolina Oliveira, é uma das diversas ações promovidas pelo Projeto, que por meio do esporte e da preservação ambiental, forma cidadãos conscientes de seu papel para um mundo melhor.

“O Atletas Verdes é um projeto social da Usipa que oferece aulas de iniciação esportiva nas modalidades atletismo, basquetebol, futebol, handebol, judô, natação e voleibol e tem a educação ambiental como grande diferencial”, explica o coordenador de projetos e gerente de esportes da Usipa, Josias Alves.

A Usipa acredita na conscientização ambiental dos alunos do projeto. “Tenho certeza que essa visita ao Cebus, assim como todas as nossas outras ações, será um diferencial na vida dos atletas para que eles aprendam a respeitar o meio ambiente e conviver com os animais”, afirma Josias, acrescentando que posteriormente acontecerá uma semana de jogos para os alunos.

Aprovado na Lei Federal de Incentivo ao Esporte é financiado pela renúncia fiscal do imposto de renda da Usiminas e conta com o apoio do Instituto Usiminas e das empresas Bemisa, Convaço, Farmácia Indiana e Univale Transportes.