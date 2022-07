A Aperam South America tem o prazer de informar os vencedores do segundo Aperam Awards, concurso que premia soluções inovadoras em aço inoxidável com potencial de ajudar na construção de um futuro mais sustentável. O concurso avaliou itens como conceito, aplicação, criatividade, viabilidade, inovação e complexidade.

Na categoria pessoa física, o projeto vencedor foi “Fossa Séptica Biodigestora em Aço Inox”, desenvolvido por Antonio Augusto Martins Pereira Júnior, doutorando em engenharia. Ele receberá um vale-prêmio de R$ 15 mil e um certificado.

Na categoria empresa, o projeto vencedor foi “Cuba essencial com válvula sustentável”, da empresa Tecnocuba. A empresa será premiada com R$ 22 mil em amostra de aço inox, além de receber o volume necessário para desenvolver seu projeto piloto, que contará ainda com apoio técnico de especialistas da Aperam.

Em sua segunda edição, o concurso tem o objetivo de promover a cultura de inovação – um dos valores fundamentais da companhia – no Brasil, incentivando a pesquisa e o desenvolvimento de produtos e aplicações em aço inox.

Roberto Guida, Gerente Executivo de Estratégia e Desenvolvimento de Mercado da Aperam, agradece a participação de todos os candidatos e parabeniza os autores dos projetos vencedores. “São trabalhos que realmente farão a diferença na construção de um futuro mais sustentável, alinhados à visão da Aperam”, afirmou. “Queremos continuar incentivando o desenvolvimento de projetos e produtos que tenham o aço inox como solução, ampliando seu consumo no Brasil”, acrescenta Guida.

E foi exatamente para oferecer uma solução inovadora e eficiente a um problema crônico do país, que é a falta de coleta de esgoto em quase metade dos lares, que o doutorando em engenharia Antonio Augusto Martins Pereira Júnior desenvolveu uma fossa biodigestora de aço inoxidável, o projeto vencedor da categoria pessoa física.

No sistema adaptado por ele, que é modular, o esgoto depositado ali passa por um processo de extração de lodo e materiais particulados antes de seguir para um sistema de filtragem duplo: uso de materiais sólidos como areia e cascalho e também anaeróbia, em que microorganismos degradam o efluente.

O resultado é um equipamento sustentável, pois o efluente ao passar pela fossa pode ser reutilizado para fins não potáveis, e com maior vida útil que uma fossa convencional, o que é proporcionado pelo uso inovador no inox no projeto.

O autor do trabalho explica que, por ser modular, o equipamento é de fácil instalação, tornando-se adequado para áreas rurais, onde os problemas de saneamento se agravam. “É uma opção econômica que oferece mais resistência mecânica, elevada durabilidade à corrosão e é totalmente reciclável”, diz ele.

Já a solução vencedora na categoria pessoa jurídica, “Cuba Essencial com Válvula Sustentável”, desenvolveu uma cuba inovadora com válvula de aço inoxidável embutida e mecanismo para a retenção de resíduos de maneira eficaz, evitando quaisquer problemas de corrosão e entupimento nas tubulações. O produto alia a praticidade para higienização e limpeza à durabilidade conferida pelo aço inox. Extremamente resistente à abrasão e à corrosão e infinitamente reciclável, o inox é uma matéria-prima durável, leve, higiênica, sustentável e versátil, permitindo os mais variados tipos de aplicação.

O processo de avaliação foi minucioso, com os candidatos passando por três etapas. A primeira foi o momento da submissão do trabalho, que avaliou se ele preenche os requisitos para seguir no concurso. Posteriormente o projeto é submetido a uma avaliação interdisciplinar e, por fim, de um júri convidado, que seleciona entre quatro finalistas os vencedores das duas categorias. Participaram como jurados executivos da área de inovação da Aperam, consultores externos e convidados da Associação Brasileira de Inox (Abinox) e do Instituto Aço Brasil (IABr).