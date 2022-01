A indústria siderúrgica está diante de um dos seus maiores desafios desde a Revolução Industrial: a transição para uma economia de baixo carbono. Para que alcance sucesso nessa empreitada, o setor precisa, em curto espaço de tempo, adotar novas tecnologias que resultem em inovação, eficiência energética e redução de emissões de gases de efeito estufa.

Por conta disso, na 6ª edição da ABM WEEK, evento organizado anualmente pela Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração – ABM, o tema receberá uma atenção especial. A 4th EMECR -International Conference on Energy and Material Efficiency and CO2 Reduction in the Steel Industry 2022 fará parte da programação da semana técnico-científica, entre os dias 7 e 9 de junho de 2022, em São Paulo, no Pro Magno Centro de Eventos.

Realizada pela primeira vez no Brasil, a Conferência internacional faz parte do calendário da ISSI (International Conferences under the International Society of Steel Institutes) e será um espaço para serem apresentados e debatidos os principais avanços e esforços da academia e da indústria por uma siderurgia mais sustentável.

“A EMECR vem obtendo êxitos em promover um debate sobre sustentabilidade na indústria do aço mundial desde a sua primeira edição em 2011, realizada na Alemanha e nas edições posteriores, que aconteceram na Inglaterra, em 2014, e no Japão, em 2017. O evento faz parte da ISSI, onde a ABM tem participação atuante. E, apesar do grande interesse de várias associações de outros importantes centros siderúrgicos mundiais, o Brasil e a ABM tiveram apoio unânime para sediar sua quarta edição“, explica José Noldin, conference chairman da 4th EMECR.

Para Noldin, a EMECR tem sido um dos principais fóruns para discussão sobre descarbonização da indústria do aço no mundo. “O evento nos ajuda a entender os obstáculos e as possibilidades tecnológicas que temos em relação à eficiência energética e redução de CO2 na indústria do aço. Acredito que eventos como a EMECR ajudarão o setor a resolver desafios como permitir a elaboração de planos e compromissos de descarbonização que sejam claros, confiáveis, realistas do ponto de vista científico-tecnológico”.

O chairman da 4th EMECR acredita que a realização do evento no país trará importantes contribuições para a siderurgia nacional. “O Brasil tem grande vocação siderúrgica. Temos acesso a minério de alta qualidade, boas condições geográficas e excelentes ‘cabeças’, cursos e empresas. Com isso é esperado um papel de protagonismo do país na siderurgia do futuro! A EMECR ajudará o debate e sem dúvida fornecerá informações e estratégias essenciais para o desenvolvimento e transição da siderurgia brasileira frente às novas demandas da sociedade”, conclui Noldin.

SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Assim como ocorre com outros eventos que fazem parte da ABM WEEK, a EMECR também contará com sessões técnicas para apresentação de trabalhos. Por isso, pesquisadores, profissionais e estudantes poderão enviar suas contribuições para participar do evento. A submissão de trabalhos para a 4th EMECR 2022 ficará aberta até 20 de fevereiro. Para obter mais informações, acesse a página no evento: https://www.abmbrasil.com.br/por/evento/4th-emecr-2022 ou envie um email para margareth.nunes@abmbrasil.com.br.

SOBRE A ABM WEEK

É o principal evento técnico-científico das indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, mineradoras e de materiais na América Latina. Realizada pela ABM – Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, a Semana tem como principais objetivos promover o intercâmbio tecnológico, o desenvolvimento industrial e a melhoria da competitividade das empresas. Para os profissionais, é uma oportunidade única para compartilhar conhecimento, fazer networking e se atualizar sobre novas tendências.

Ampla e diversificada, a programação inclui debates técnicos, painéis, plenárias e mesas-redondas, além de rodadas de negócios, rodadas de RH, coquetéis e área de exposição. O evento deve atrair representantes de grandes empresas nacionais e internacionais, universidades, centros de pesquisa e institutos de tecnologia, além de estudantes.

