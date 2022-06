Prefeitos e representantes dos municípios da Bacia do Rio Piracicaba, autoridades públicas da região e representantes de entidades ligadas ao meio ambiente e ao agronegócio estiveram em São Domingos do Prata para participar do evento “Dia de Campo – Conservação do Solo e da Água na Bacia do Rio da Prata. Uma iniciativa da Cenibra para divulgar as das técnicas adotadas pela Empresa para conservação do solo e da água: a subsolagem.

Realizado na sexta-feira (27/05), o evento apresentou os resultados obtidos por meio do Projeto Subsolagem. Desenvolvido pela Cenibra em parceria com os produtores rurais e as prefeituras dos municípios de São Domingos do Prata e Nova Era, o projeto possibilitou a realização de 6.493 hectares de subsolagem em áreas de pastagens no manancial do Rio da Prata, responsável por contribuir para o abastecimento dos municípios de São Domingos do Prata e Nova Era. Os participantes também tiveram a oportunidade de conhecer a subsolagem na prática.

Feita por um subsolador acoplado a um trator agrícola que, ao percorrer o terreno, realiza sulcos no solo para permitir a infiltração da água, a técnica já é utilizada pela Cenibra nos plantios florestais há vários anos. Agora, a Empresa está incentivando os municípios de sua área de atuação a adotarem a subsolagem como política pública permanente.

Na simulação realizada no campo, um caminhão-pipa despejou um grande volume de água, equivalente a uma chuva torrencial em uma área de pastagem subsolada. Os sulcos realizados no solo contiveram toda a água despejada, evitando escoamento superficial.

Segundo Sebastião Tomás Carvalho, especialista de Meio Ambiente da Cenibra, a subsolagem é uma técnica simples que pode alavancar o equilíbrio das bacias hidrográficas, reduzindo as enchentes no período chuvoso e combatendo a seca durante a estiagem. “Os produtores rurais que participaram do programa relatam que viram nascentes sendo revigoradas e não presenciaram mais enchentes em suas propriedades”, afirma

Para Jacinto Moreira de Lana, coordenador de Meio Ambiente da Cenibra, o objetivo do evento foi fazer com que a subsolagem fosse levada para os municípios onde a técnica ainda não é aplicada. “O Dia de Campo foi muito importante porque reuniu vários formadores de opinião e lideranças políticas. Esperamos agora que a técnica se multiplique”, explica.

O prefeito de São Domingos do Prata, Fernando Rolla, ressaltou os resultados obtidos com a subsolagem no município. “Após a subsolagem, não houve mais enchentes na cidade. O leito do Rio da Prata manteve o mesmo nível. O município fica muito feliz com o trabalho de parceria com a Cenibra”, elogiou.