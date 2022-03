A sociedade tem vivenciado nos últimos anos um período crítico de escassez hídrica, que tem reduzido significativamente a disponibilidade de água para abastecimento humano, processos industriais e agropecuária. No rio Doce, por exemplo, a escassez é agravada pelo estado atual de degradação da bacia.

Diante do grave problema, a Cenibra mantém mais de 105 mil hectares de florestas nativas preservadas, que abrigam mais de 4.500 nascentes e contribuem para a sustentabilidade hídrica da Bacia do Rio Doce. A empresa investe continuamente em técnicas sustentáveis que promovem a infiltração de água no solo, recuperação de nascentes e conservação dos cursos d’água, não só em suas propriedades, como também nas comunidades vizinhas de sua área de atuação.

Uma dessas técnicas é a subsolagem, já utilizada pela empresa em seus plantios florestais e que desde 2019 está sendo fomentada em propriedades rurais particulares. Na subsolagem, um trator agrícola conduz um subsolador que realiza sulcos no solo para permitir maior infiltração da água das chuvas. Além dos benefícios para o meio ambiente, a técnica permite o aumento da produtividade agrícola e combate a secas severas e enchentes.

Outra ação de destaque é a proteção das nascentes e Áreas de Preservação Permanente (APPs). A medida impede que as margens dos cursos d’água sejam compactadas pelo pisoteio de animais, evitando erosões e assoreamentos e contribuindo para a melhoria da qualidade da água e a conservação da biodiversidade.

Além disso, a Cenibra investe na construção de pequenas barragens em áreas com potencial de preservação para conter a água da chuva, que abastece os lençóis freáticos e amplia a perenidade do curso d’água durante o período de estiagem.

A empresa também desenvolve o projeto das fossas sépticas, que permite o tratamento do esgoto doméstico e evitam a contaminação dos lençóis freáticos e a proliferação de doenças, melhorando a qualidade das águas.

De acordo com Edson Valgas de Paiva, especialista master do Departamento de Meio Ambiente da Cenibra, a Empresa tem motivos para celebrar o Dia Mundial da Água. “A Cenibra tem na água um de seus principais insumos e sempre pratica o uso consciente e responsável deste recurso. Além das iniciativas que contribuem para a melhoria da qualidade e quantidade da água na Bacia do Rio Doce, programas visando à redução do consumo de água, por meio da otimização de processos produtivos e inovações tecnológicas, vêm possibilitando uma redução significativa do uso de água nos processos industrial e florestal e, consequentemente, ampliando a disponibilidade de água para toda a sociedade”.