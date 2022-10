Alinhada às melhores práticas de mercado e atenta às demandas da sociedade por um mundo mais sustentável, a Cenibra promoveu uma reestruturação interna para efetivar uma nova unidade organizacional: a Assessoria de Sustentabilidade.

Sob o comando de Sandro Morais Santos, até então gerente do Departamento de Meio Ambiente e Qualidade, a Assessoria será responsável por nortear as ações de sustentabilidade da empresa, por meio de boas práticas que assegurem maior integração entre a estratégia empresarial e os processos organizacionais.

De acordo com o assessor, sustentabilidade significa gerar resultado para o negócio, contribuindo para a sociedade. A nova unidade organizacional terá uma visão de longo prazo, focada em alocar recursos em investimentos sustentáveis.

A Assessoria de Sustentabilidade contará com três coordenações: “Comunicação Corporativa”, “Governança e Compliance” e “Socioambiental”.

A coordenadora de Governança e Compliance, Sandra Maria Henrique, chega ao novo cargo com a missão de assegurar o alinhamento das melhores práticas de governança corporativa com a gestão dos processos, buscando minimizar os riscos, melhorar os resultados e otimizar o valor da Cenibra e suas subsidiárias. “Nossa visão é conduzir a Empresa a um modelo de referência em governança corporativa e gestão integrada”, afirma.

Edson Valgas, coordenador Socioambiental, assume a nova função com o desafio de promover as melhores práticas socioambientais corporativas, buscando melhorar os resultados, minimizar os riscos socioambientais e manter um bom relacionamento com as comunidades. “Nosso desafio é contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população inserida no território de atuação da Empresa, agindo de forma ética e em conformidade com as regras, normas e leis aplicáveis ao negócio Cenibra”, explica.

A Coordenação de Comunicação Corporativa terá o comando interino do novo assessor até a definição de um novo nome.