As propriedades da Cenibra abrigam recursos naturais de grande importância ambiental, social, cultural e produtiva para a Bacia do Rio Doce. A Empresa possui mais de 106 mil hectares de áreas de vegetação nativa que formam um mosaico com os mais de 131 mil hectares de plantios sustentáveis de eucalipto. Essas áreas abrigam mais de 4,5 mil nascentes, o que a coloca na condição de uma grande produtora e fornecedora de água para as comunidades vizinhas da Empresa, bem como contribui para a manutenção da biodiversidade.

A Cenibra, que tem na água um de seus principais insumos, sempre teve no uso consciente e responsável deste recurso uma de suas prioridades. Programas visando à redução do consumo de água, por meio da otimização de processos produtivos e inovações tecnológicas, possibilitam uma redução significativa do uso de água nos processos industrial e florestal e, consequentemente, ampliam a disponibilidade de água para toda a sociedade.

E não é somente desta forma que a Empresa exerce sua responsabilidade socioambiental. A Cenibra desenvolve diversas parcerias que visam aumentar a disponibilidade hídrica, a melhoria da qualidade da água e a manutenção da biodiversidade nos municípios de sua área de atuação. Um exemplo dessas parcerias é o Projeto de Proteção de Nascentes e Áreas de Preservação Permanente (APPs) Hídricas desenvolvido no município de Peçanha, onde foram estabelecidas parcerias com produtores rurais e a Prefeitura.

O objetivo é promover o aumento da disponibilidade hídrica no manancial responsável pelo abastecimento do município e a adequação ambiental das propriedades rurais sediadas na Bacia do Rio Suaçuí-Pequeno, formando corredores ecológicos que irão possibilitar a conservação dos recursos naturais e a manutenção da biodiversidade. O projeto alcançou resultados expressivos em 2022, com mais de 600 nascentes cercadas, mais de mil hectares de APPs protegidas e mais de 250 propriedades rurais beneficiadas.

“Além de sua atuação responsável, a CENIBRA busca também contribuir para a evolução da sociedade e faz isso por meio da participação de seus empregados nos comitês de bacias hidrográficas e entidades associativas. Desta forma, a Empresa contribui tecnicamente para a construção de políticas públicas para a gestão dos recursos hídricos e da biodiversidade, buscando a melhoria dos cenários para o futuro”, avalia Edson Valgas de Paiva, especialista master do Departamento de Meio Ambiente e Qualidade.

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou a Década da ONU sobre Restauração de Ecossistemas de 2021 a 2030. Ao reconhecer a importância da atividade para combater a crise climática global e melhorar a segurança alimentar, o fornecimento de água e a biodiversidade, a organização estimula lideranças políticas, do setor privado e da sociedade civil a reforçarem suas atenções aos dois bilhões de hectares de áreas degradadas com potencial de restauração no mundo.

A Cenibra, reconhecendo seu papel no equilíbrio ambiental, desenvolve um Programa da Recuperação Ambiental, que inclui trabalhos de enriquecimento com plantios de mudas de espécies nativas, controle de erosões, retirada de espécies invasoras, controle de ervas daninhas e formiga cortadeira, todos com a finalidade de manter ou melhorar a qualidade ambiental das áreas de matas nativas.

Estes trabalhos têm como foco principal as áreas de preservação permanente, ou seja, uma contribuição direta para a manutenção da quantidade e qualidade da água produzida nestas áreas. Somente na última década a Empresa executou ações de restauração ambiental em aproximadamente 16 mil hectares de áreas de Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente e demais áreas destinadas à conservação da biodiversidade, totalizando 600 mil mudas de 40 diferentes espécies nativas do bioma Mata Atlântica.