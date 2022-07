A Cenibra lançou a Campanha de Prevenção a Incêndios Florestais deste ano. Uma série de atividades está programada para ocorrer nos próximos meses, período crítico dos incêndios florestais em virtude da baixa ocorrência de chuvas. A campanha tem como objetivo prevenir os incêndios florestais e proteger a vida, reafirmando a responsabilidade socioambiental da empresa.

Neste ano, a Cenibra traz uma reflexão sobre o que a sociedade quer deixar para as próximas gerações: um cenário devastado pelo fogo descontrolado ou um ambiente propício à perpetuação da vida. A campanha contará com ações voltadas para os empregados e as comunidades.

A empresa investe continuamente em ações de conscientização para minimizar os danos causados pelos incêndios florestais em suas áreas de atuação. A utilização do fogo para limpeza de terrenos e a queima de lixo são as principais causas dos incêndios florestais na região.

Como malefícios da prática, estão a morte de animais, a destruição de matas nativas, o agravamento das mudanças climáticas, a improdutividade do solo e a falta de água.

No mês de agosto, como parte da campanha, a Cenibra promoverá a Semana de Prevenção a Incêndios Florestais, com palestra ministrada por especialista no tema, divulgação do Guia de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e concurso de frases para os filhos dos empregados.

CRIME AMBIENTAL

O uso de fogo em vegetações é proibido. Provocar incêndios florestais, de forma intencional ou por descuido, é crime ambiental, com pena de multa e prisão. Em algumas situações, a queima é permitida desde que tenha autorização expressa do órgão ambiental.

Em caso de incêndios florestais, a Cenibra disponibiliza um telefone para ligações gratuitas (0800 283 1291) e um contato de WhatsApp: (31) 97354 3333.