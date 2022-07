Nos meses de Junho e Julho, a Cenibra capacitou 124 líderes de equipe e auxiliares com palestras e oficinas de educação ambiental. Os treinamentos foram ministrados nas três Regionais Florestais da Empresa: Rio Doce, Nova Era e Guanhães. O intuito é fazer com que os participantes multipliquem as informações recebidas para os mais de 3 mil empregados que atuam nas operações florestais.

Como parte das atividades do Programa de Educação Ambiental (PEA) da Cenibra, os empregados participaram da palestra “Gestão Participativa Sustentável” e da oficina “SOS Ambiental”. Dentre os temas abordados, estão: ações e práticas sustentáveis, sustentabilidade, percepção ambiental, sensação de pertencimento e reciclagem e reaproveitamento de resíduos.

Gestão ambiental é um sistema que dá ênfase à sustentabilidade e incentiva o uso de práticas e métodos que reduzem ao máximo o impacto ambiental das atividades econômicas nos recursos da natureza.

O mesmo conteúdo foi ministrado para 778 empregados da fábrica, em Belo Oriente. As comunidades também foram contempladas com realização de lives e oficinas, distribuição de cartilhas e divulgação de vídeos e postagens nas redes sociais da Empresa.

Para Sebastião Tomas Carvalho, especialista ambiental da Cenibra e responsável pelos treinamentos oferecidos aos trabalhadores florestais, a capacitação de líderes é fundamental para a disseminação do Programa de Educação Ambiental na Empresa. “A partir de agora, esses líderes serão multiplicadores do PEA para todos os empregados do processo florestal”, explica.

O treinamento dos trabalhadores florestais marcou o encerramento do Ano I do PEA e o início do Ano II, o qual terá como tema principal os 7 R’s do consumo sustentável: Repensar, Recusar, Reduzir, Reaproveitar, Reutilizar, Reciclar e Recuperar.

O PEA é um compromisso assumido pela Cenibra para a manutenção do licenciamento das operações industrial e florestal da Empresa. Trata-se de um conjunto de iniciativas e processos de ensino-aprendizagem que contemplam os trabalhadores e a população envolvida nas atividades industriais e florestais, proporcionando condições para que possam compreender como evitar, controlar e mitigar os impactos socioambientais, bem como fortalecer as potencialidades locais, fomentando uma concepção integrada do patrimônio ambiental.