A Cenibra promoverá, em São Domingos do Prata, o evento “Dia de Campo -Conservação do Solo e da Água na Bacia do Rio da Prata”. Estarão presentes prefeitos, vereadores e representantes de entidades públicas e privadas que tenham interesse em conhecer uma das técnicas adotadas pela Empresa para conservação do solo, da água e da capacidade produtiva da propriedade rural.

Um dos grandes problemas enfrentados pela sociedade atualmente é a escassez hídrica. A disponibilidade de água para abastecimento humano, processos industriais e agropecuária tem reduzido significativamente. Neste contexto, a subsolagem é uma técnica eficiente para ajudar a combater esses problemas.

Feita por um subsolador acoplado a um trator agrícola que, ao percorrer o terreno, realiza sulcos no solo para permitir a infiltração da água, a técnica já é utilizada pela Cenibra nos plantios florestais há vários anos.

Agora, a Empresa está incentivando os produtores rurais das comunidades vizinhas a fazerem o mesmo em suas propriedades. Desde 2019, já foram realizados mais de 6 mil hectares de subsolagem em áreas de pastagens no manancial do Rio da Prata, responsável por contribuir para o abastecimento dos municípios de São Domingos do Prata e Nova Era.

Além da melhoria da produtividade rural, vários benefícios de interesse público podem ser obtidos por meio da subsolagem. Dentre eles, combate a secas, prevenção de enchentes e redução do desabastecimento dos municípios.

DATA E LOCAL

Em parceria com a Prefeitura de São Domingos do Prata, o evento ocorrerá no dia 27 de Maio/2022, às 8h30, na Sede da Aciap, localizada na Rua José Recreio, nº 257, bairro Dona Julieta. Na ocasião, será feita uma demonstração em campo da prática da subsolagem.