A Defesa Civil Nacional alerta para o período de seca e ocorrência de incêndios naturais em várias regiões do Brasil nesta época do ano, especialmente nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, ocasionados pela baixa umidade do ar. Hoje, no Brasil, 149 municípios estão em situação de emergência para a seca: 133 em Minas Gerais, cinco em Sergipe, quatro no Rio Grande do Norte, quatro no Piauí e três no Ceará.

Já em relação aos incêndios florestais, 22 cidades estão em situação de emergência, das quais 14 estão localizadas no Mato Grosso do Sul e outras oito em Goiás.

Veja as recomendações da Defesa Civil Nacional em casos de baixa umidade e seca:

– Beba bastante água, mesmo se estiver sem sede

– Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol das 10h às 17h

– Evite banhos com água quente para não potencializar o ressecamento da pele

– Use umidificadores de ar em casa e no trabalho. Você também pode utilizar bacias de água ou estender toalhas e panos úmidos próximos à cama

– Em caso de problemas respiratórios, procure um posto médico

– Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente o Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190)

– Acompanhe as informações oficiais, por meio de sites, carros de som, rádio, SMS, entre outros, emitidos pela Defesa Civil ou outras autoridades de sua cidade

– Siga rigorosamente as instruções

Para respirar melhor

– Mantenha sempre a casa limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de poeira, ácaros e fungos. Na hora da limpeza, prefira pano úmido à vassoura para não levantar pó

– Evite ambientes onde há fumaça de cigarro

– Não queime lixo nem provoque queimadas

Veja as recomendações da Defesa Civil Nacional em casos de incêndios florestais:

Medidas preventivas

– Evite acender fogueiras

– Não solte balões ou fogos de artifício

– Não queime lixo ou resíduos em seu quintal

– Nunca atire cigarros ou fósforos acesos na vegetação

Antes do desastre

– Mantenha, em fácil acesso, contatos de emergência

– Mantenha seu quintal livre de material combustível

– Acompanhe os alertas, previsões meteorológicas e os informes difundidos por órgãos oficiais

Durante o desastre

– Nunca tente combater um incêndio sozinho

– Aumente a ingestão de água e líquidos

– Analise a possibilidade de deixar a área impactada pela fumaça, somente se for possível e seguro

ALERTAS

A Defesa Civil Nacional orienta os moradores das regiões de risco a se inscreverem nos serviços de alerta, enviando um SMS, com o CEP do local onde mora, para o número 40199. Em caso de desastre, a população receberá um aviso. Outra recomendação é ficar atento aos alertas publicados no Twitter da Defesa Civil Nacional e do Instituto Nacional de Meteorologia.